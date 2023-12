Ochs und Esel, Heu und Stroh, Hirten auf dem Felde. Unser Bild von Weihnachten ist ganz und gar landwirtschaftlich geprägt. In der Landwirtschaft der Jetztzeit warten indes viele auf eine „Frohe Botschaft“. Nicht aus Bethlehem, sondern aus Berlin. Die Bauern sind stinksauer wegen der jüngsten Entscheidungen der Berliner Ampel. Und sie befinden sich auf einem gefährlichen Pfad.

Keine homogene Bauernschaft

Ihre Geschlossenheit ist nicht so groß, wie die Bilder aus Berlin vermuten lassen könnten. Das einzige, was die Landwirte eint, ist ihr gemeinsames Feindbild. Tatsächlich herrscht unter ihnen selbst alles andere als Harmonie. Auf den Demonstrationen hupt und brüllt der Glyphosatausbringer neben dem Demeter-Jünger. Der Protest vereint „Nachbarn“, die sich gegenseitig keinen halben Meter Feldweg gönnen.

Die Frontalattacken werden nicht zum Erfolg führen

Das Wir-Gefühl auf den Demos und die Emotionen auf den Höfen machen sie leichtsinnig. Nie dagewesenen Protest haben die Bauern angekündigt, wenn sie ihren Diesel im nächsten Jahr voll versteuern müssen. Nie dagewesener Protest? Niemand weiß, was das sein soll. Aber es verheißt nichts Gutes. Denn ob sich „die da oben“, wie es zurzeit wieder heißt, von den Bauern beeindrucken lassen, ist fraglich. Einen mächtigen Fürsprecher haben die Landwirte in der Koalition nicht. Durch Frontalattacken werden sie ihre Unterstützung maximal an den Rändern, nicht aber in der Mitte finden.

Bauern brauchen Akzeptanz in der Gesellschaft

Fatal ist auch, dass die Protestfreudigen im Moment nur noch an „die da oben“ denken. Was ist eigentlich mit der Akzeptanz links und rechts der Bauernschaft? Sie betonen, dass sie nur noch ein Prozent der Bevölkerung sind. Das heißt: Wenn sie durch überzogene Protestaktionen große Teile der restlichen 99 Prozent gegen sich bringen, erreichen sie nichts.

Bitte nicht radikalisieren!

Und da haben die Bauern aus einem Paradebeispiel für nervtötenden, erfolglosen Protest nichts gelernt. Denn es macht keinen Unterschied: Wer sich auf den Asphalt klebt oder in Schritttempo mit dem Schlepper die Autobahn blockiert, gefährdet andere und nervt. Akzeptanz findet auf Dauer weder der Student mit der Handfläche auf dem Teer noch der Bauernpräsident, der die immer gleiche Forderung vor hunderten Traktoren ins Mikro schreit. Wobei die Klimakleber mit ihren bekloppten Protestmitteln immerhin ein hehres Ziel verfolgen. In ihrer Ideologie wollen sie den Planeten retten. Den Bauern geht es um einen liebgewonnenen - wenn auch gerechtfertigten - Steuervorteil. Mehr nicht.

Auch die Gastronomie muss mehr abdrücken

Klar würde jede Berufsgruppe zornig reagieren, wenn ihr eine steuerliche Mehrbelastung ins Haus schneit. Zumal unter einem Finanzminister, der stets behauptet, dass mit ihm die Steuerlast allenfalls gleich bleibt, nie aber steigen wird. Dabei sind die Bauern nicht das erste Opfer der rot-grün-gelben Steuerlogik: Die Gastronomie hat dasselbe Schicksal wie die Bauern schon etwas früher getroffen. Auch der Protest der Wirte war in der Sache erfolglos, wenigstens aber die Sympathie der Verbraucher hat er nicht zerstört.

Kluge Kampagnen statt Gebrüll

Vielleicht kann Weihnachten helfen, Emotionen raus zu nehmen. Wut ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber, und schon gar kein guter politischer Berater. Die Funktionäre in den Bauernverbänden sollten sich in den kommenden Tagen kluge Kampagnen ausdenken, Menschen überzeugen, es irgendwie aus der Jammer-Ecke raus schaffen. Dann bekommen diejenigen, die für unser aller Ernährung jeden Morgen aufstehen, jene breite Unterstützung, ohne die sie ihre Forderungen nicht durchsetzen können.