Bauarbeiten in Weinbergstraße gehen weiter

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Ravensburger Weinbergstraße geht am Dienstag, 23. Januar, weiter. Die Technischen Werke Schussental (TWS) verlegen in der Weinbergstraße zwischen der Hausnummer 4 und der Einmündung zur Bachstraße Fernwärmeleitungen und erneuern die Wasser- und Stromleitungen, wie die TWS mitteilen.

Dafür wird die Weinbergstraße auf einer Länge von etwa 50 Metern bis voraussichtlich Ende März gesperrt. Die Zufahrt für die Anlieger erfolgt über die Kohlstraße. Die Einbahnstraßenregelung in der Weinbergstraße wird im Teilstück zwischen Hirschgraben und Bachstraße aufgehoben. Ebenfalls in der Kohlstraße zwischen Klosterstraße und Marienplatz.