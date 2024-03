Bauarbeiten in der Holbeinstraße

Derzeit wird in der Holbeinstraße in Ravensburg zwischen den Hausnummern 13 bis 17 und 28/1 gebaut. Aufgrund einer anstehenden Baumaßnahme muss die TWS Netz GmbH die Trassenführung des bestehenden Stromnetzes ändern, wie das Unternehmen mitteilt. In diesem Zuge erneuert der Netzbetreiber auch das Leitungsnetz und verlegt Leerrohre für künftige Stromnetzerweiterungen. Während der Bauarbeiten kann es zu zeitweisen Sperrungen der Fahrbahn in diesem Bereich kommen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die örtliche Beschilderung zu beachten. Der Zugang zu den Häusern ist jeweils gewährleistet. Die Zufahrt zu den Gebäuden mit Fahrzeugen ist in der Bauphase jedoch eingeschränkt und nur für die Anwohner möglich. Die betroffenen Anwohner wurden separat von der TWS informiert. Anwohnern und Besuchern, die das Mühlenviertel oder die Geschäfte und Gastronomiebetriebe in östlicher Richtung der Holbeinstraße erreichen wollen, wird empfohlen, über die Schlierer Straße in die Holbeinstraße zu fahren.

Die Bauarbeiten sollen je nach Witterung bis spätestens Mitte April abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten werden so zügig wie möglich durchgeführt.