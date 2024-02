Bauarbeiten in der Bachstraße

Die Technischen Werke Schussental (TWS) stellen auf einer Länge von rund 40 Metern den Abzweig der Fernwärmeleitung vom Marienplatz in die Bachstraße in Ravensburg her. Die Bauarbeiten auf Höhe der Deutschen Bank und des Lederhauses starten am Donnerstag, 15. Februar.

Zudem werden die restlichen Pflastersteine im Bereich Rathaus, Blaserturm und Lederhaus verlegt und der ursprüngliche Zustand der Oberfläche wiederhergestellt. Die Bauarbeiten sollen je nach Witterung bis zum 22. März abgeschlossen sein, wie die TWS mitteilen. Fußgänger können beide Baustellenbereiche passieren. Ganz ohne Einschränkungen geht es aber nicht: Die Buslinien 1 und 4 bedienen während der Bauphase die Haltestellen Marienplatz und Heilig-Geist-Spital nicht. Der Busverkehr wird entsprechend umgeleitet. Die TWS hat sich im Vorfeld mit den Organisatoren des Lichterfestes in Ravensburg abgestimmt, so dass die Veranstaltung am 2. März stattfinden kann.