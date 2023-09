Basketballer aus der Region hoffen auf WM–Euphorie

Den fulminanten Erfolg der deutschen Basketball–Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Japan und auf den Philippinen haben auch die Teams des TSB Ravensburg und der Bodensee Pirates verfolgt. Neben dem Spaß an den Übertragungen und der Freude über den WM–Titel hoffen beide Vereine, dass sich der Erfolg nachhaltig positiv auf die Sportart auswirkt.

Mehr Mitglieder oder einfach auch mehr Zuschauer

Während der WM wurde in den WhatsApp–Gruppen der TSB–Basketballer fleißig geschrieben, mitgefiebert und gejubelt. „Der Erfolg der deutschen Mannschaft kann uns in die Karten spielen“, meint Denis Smailagic vom Landesligisten Ravensburg. „Wir erhoffen uns schon einen Schwung für unsere Sportart.“ Dabei zielt Smailagic nicht nur auf neue Mitglieder und Spieler für die Jugend– sowie die beiden aktiven Mannschaften ab. Auch wenn durch den WM–Sieg mehr Zuschauer auf die Sportart aufmerksam werden und zum TSB in die Halle kommen, würden sich alle im Verein freuen.

Ob es einen nachhaltigen Boom für Basketball in Deutschland geben wird, sei aber noch zu früh zu sagen, meint Smailagic. „Aber so ein Erfolg der Nationalmannschaft gibt auch uns kleinen Vereinen eine große Plattform“, sagt der TSB–Trainer. „Wir sind jetzt erst einmal sehr gespannt auf die kommenden Trainingseinheiten.“

Gemeinsam im Stadionrestaurant mitgefiebert

Die Bodensee Pirates, eine Basketballgemeinschaft der Stammvereine VfB Friedrichshafen und TSV Tettnang, haben sich das WM–Finale im VfB–Stadionrestaurant angeschaut. Mit „20, 30 Leuten“, fieberten sie mit dem deutschen Team mit, erzählt Thomas Häuptle. Er ist Spieler der Bezirksligamannschaft, Vorstandsmitglied und U18–Trainer der BG und nahm eine positive Stimmung wahr. „Wir waren alle ziemlich angespannt, aber auch ausgelassen“, berichtet Häuptle. Der Wunsch nach dem Titel war groß, „wir wollten, dass sie ihre Leistung vergolden“. Und der Glaube an den Sieg ist auch nie verflogen, obwohl Gegner Serbien in der ersten Halbzeit (47:47) meist führte und schwierige Würfe traf. „Davor hatten wir schon Respekt“, meint Häuptle, „aber wir haben gesehen, dass beim deutschen Team noch Luft nach oben ist und waren vorsichtig optimistisch.“

Am Ende klappte es — das freut Häuptle aus einem Grund besonders. „Nicht die Mannschaft mit den besten Einzelspielern hat gewonnen, das war die USA. Sondern die Mannschaft mit der besten Teamzusammenstellung“, so Häuptle. „Das war kein Dusel, Deutschland war das einzige Team, das ungeschlagen geblieben ist. Das war eine super tolle Teamleistung.“ Schon in den vergangenen zwei, drei Jahren hat die BG einen Zulauf bekommen. „Wir haben eine Warteliste bei den Minis“, so Häuptle. Die Bodensee Pirates sehen aber noch eine „Wachstumsmöglichkeit“ und hoffen, dass der WM–Triumph „ein Kicker ist“. Hierfür sucht der Basketballverein „händeringend nach Trainern und Unterstützern“ und hofft laut Häuptle, nun auch bei der Stadt Friedrichshafen „mehr in den Fokus zu kommen und wichtiger bei der Hallenbelegung zu werden“.