Barockwoche mit dem Stadt–Schau–Spiel „Die Türmerin“

„Barock verblüfft“ ist das Motto der diesjährigen Barockwoche, die vom 12. bis 20. August entlang der Oberschwäbischen Barockstraße stattfindet. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, stehen Einblicke in den barocken Orgelbau dabei ebenso auf dem Programm wie Schauspielführungen und reich gedeckte barocke Tafeln. Darüber hinaus sollen Konzerte und musikalische Rundgänge dazu einladen, tief ins barocke Lebensgefühl einzutauchen und Verborgenes zu entdecken. Auch Ravensburg ist mit dem Stadt–Schau–Spiel „Die Türmerin“ und der Klosterkirche Weißenau dabei.

Am Samstag, 12. August, und Freitag, 18. August, jeweils um 15 Uhr führt die „wunderfitzige“ Türmerfrau Regina Nabholzin unterhaltsam durch das Ravensburg des 18. Jahrhunderts. Tickets sind in der Tourist Information der Stadt Ravensburg oder online im Erlebnisshop unter www.ravensburg.de/tourismus erhältlich.

Die Themenführung zur historischen Holzhey–Orgel in der Klosterkirche Weißenau findet am Samstag, 19. August, um 15 Uhr statt. Hierbei ist ein Blick in das geheimnisvolle Orgelinnere möglich. Die Orgel von Johann Nepomuk Holzhey aus dem Jahr 1787 zählt laut Pressemitteilung zu den bedeutendsten Denkmalorgeln Süddeutschlands. Die Orgelführung ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Mehr Informationen zur Barockwoche und das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.himmelreich–des–barock.de.