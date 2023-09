Ein mit einem Bagger beladener LKW ist am Freitagvormittag auf der B30 im Wernerhoftunnel bei Ravensburg hängen geblieben. Der Fahrer fuhr einfach weiter, die Straße war stundenlang gesperrt.

Gegen 10.45 Uhr war nach Auskunft der Polizei der mit einem Bagger beladene Lastwagen auf der B30 von Ravensburg in Fahrtrichtungen Bad Waldsee unterwegs, als Eingang des Wernerhoftunnels der Bagger gegen die Decke des Tunnels krachte. Über die gesamte Länge beschädigte der Bagger die Decke. Am Eingang wurde der Beton sogar so stark abgetragen, dass er bis zum Stahl offen stand. Statt anzuhalten, fuhr der LKW–Fahrer weiter.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sei noch ungeklärt, ob der Mann bewusst Unfallflucht begangenen habe oder ob er den Unfall schlicht nicht bemerkte, so ein Polizeisprecher.

Straße gesperrt

Für rund vier Stunden war die Fahrbahn einseitig gesperrt. Es kam zu deutlichen Verkehrsbehinderungen im Mittagsverkehr. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort, um die Beschädigungen zu untersuchen. Inzwischen konnten die Beamten den Fahrer des Lastwagens ausfindig machen und haben wegen Unfallflucht die Ermittlungen aufgenommen.

Tunnel nicht einsturzgefährdet

Trotz des erheblichen Schadens, der von der Polizei auf eine fünf– bis sechsstellige Höhe geschätzt wird, ist der Tunnel nun wieder frei befahrbar. Er ist nicht ensturzgefährdet, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage.