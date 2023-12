Ohne die Bäckerei Heinrichs im Hirschgraben hätte Generationen von Studenten der Dualen Hochschule die Energie für ihr Studium gefehlt. Doch die Hochschule betreibt inzwischen eine eigene Mensa. Und auch die Verkehrsplanung der Stadt hat den Bäcker um einen Teil seines Umsatzes gebracht. Er ist sauer. Für sein Geschäft hat er eine Alternative auf dem Land gefunden. In der Altstadt sieht er keine Perspektive mehr für sich.

Bäcker kann sich keine Kampfpreise erlauben

Die Anzahl seiner Kunden in der Filiale am Hirschgraben habe sich mehr als halbiert, wenn er gute Zeiten mit den jetzigen vergleicht, sagt der 55-jährige Bäckermeister Thorsten Heinrichs.

Thorsten Heinrichs in seinem Hauptgeschäft in der Hindenburgstraße in Ravensburg, wo sich auch seine Backstube befindet und wo Kunden mit etwas Glück vor der Tür halten können. (Foto: Lena Müssigmann )

Zu den Ursachen gehört auch, dass die Studenten inzwischen ihren Kaffee und ihre Snacks immer häufiger in der bereits 2013 eröffneten Studenten-Kantine kaufen. Betreiber ist das Studierendenwerk Seezeit. Zum Beispiel der Kaffee sei dort deutlich günstiger als bei ihm, sagt Heinrichs. Auf Kampfpreise will sich Heinrichs aber nicht einlassen. Denn er muss unter anderem steigende Energiekosten verkraften und müsste seine Preise im Gegenteil eher noch weiter anheben, wie er sagt.

Autofahrer fallen als Kunden weitgehend weg

Die Filiale am Hirschgraben hat auch deshalb keine Zukunft, weil dort inzwischen die Autofahrer fehlen, mit denen er in anderen Filialen zwischen 6 und 9 Uhr den Hauptumsatz des Tages macht. Denn Seit November 2021 ist der Hirschgraben für den Durchgangsverkehr gesperrt, das Sträßchen ist jetzt Standardstrecke für die Buslinie 3. Die Bushaltestelle am Hirschgraben wurde unmittelbar vor die Ladentür der Bäckerei verlegt.

Doch die Busfahrgäste, die dadurch quasi auf seinem Schuhabstreifer stehen, kaufen nach Heinrichs’ Beobachtung kaum was ein, verstellen ihm stattdessen den Laden und hinterlassen Müll. Heinrichs sagt, früher hätten viele Autofahrer schnell vor dem Laden gehalten und sich mit Backwaren eingedeckt. Das geht jetzt mangels Parkplätzen nicht mehr.

In der Altstadt ist ihm die Miete zu hoch

Seinen Wunsch, beim Verkehr durch den Hirschgraben alles beim Alten zu belassen, hat er nach einem Test dieser Verkehrslösung 2019 bekräftigt: 300 Unterschriften seiner Kunden hat er gegen diese Verkehrsänderung gesammelt und an die Stadt geschickt. Doch die habe sich davon nicht beeindrucken lassen. Das habe ihn schon sauer gemacht, erzählt Heinrichs. Er hält es grundsätzlich für einen Fehler, die Autos aus der Innenstadt zu verbannen. „Die Leute laufen rum und schauen, aber die kleinen Läden leiden, zu denen man früher für einen Einkauf einfach hinfahren konnte“, so Heinrichs.

Die Filiale in ein zentraleres Geschäft innerhalb der Altstadtmauern zu verlegen, kommt für ihn nicht infrage. „In der Innenstadt hängt’s an den Pachten“, sagt er. Die seien ihm deutlich zu hoch.

OB sagt klar: „Die Mieten müssen sinken!“

Oberbürgermeister Daniel Rapp hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Höhe der Gewerbemieten in der Innenstadt gesagt: „Die Zeiten, in denen man als Eigentümer die Mieten Jahr für Jahr anheben kann, sind vorbei.“ Vermieter, die an dieser Praxis festhalten, hätten mitunter lange Leerstände in ihren Häusern. Stattdessen sollten sie seiner Meinung nach die Pachten senken, wie es auch die Stadtverwaltung in den wenigen Gewerbeeinheiten getan habe, die sie vermiete. Auch Ravensburger Immobilienexperten hätten vor einigen Monaten bei einem Symposium zur Entwicklung der Innenstadt die folgende Meinung geäußert, sagt Rapp: „Die Mieten müssen sinken!“

Heinrichs betreibt in der Ravensburger Kernstadt (seine Backstube liegt in der Hindenburgstraße) die letzte handwerklich arbeitende konventionelle Bäckerei. Mit seine Bäckern schlinge er nachts ab 2 Uhr die Brezeln noch von Hand, sagt er. Weil Fachleute rar seien und er selbst sieben Tage pro Woche präsent sein musste, hat er sich entschieden, seine Bäckerei zumindest sonntags geschlossen zu lassen.

Bäcker sieht seine Zukunft abseits der Altstadt

Im Verkauf spüre er auch wegen der gestiegenen Inflation einen Umsatzrückgang in der zweiten Hälfte des Monats, wenn bei manchen Kunden das Geld wohl knapp wird.

Trotz allem behält Heinrichs seine positive Einstellung. Für ihn sei das Glas immer halb voll und nicht halb leer, sagt er. So hat er sich eine Alternative zur Filiale am Hirschgraben gesucht. Heinrichs übernimmt zusätzlich zum Verkauf im Hauptgeschäft und der Filiale in Oberzell noch einen Laden für Backwaren in Meckenbeuren-Siglishofen. Denn seine 27 Jahre alte Tochter Ramona Hirscher möchte die Bäckerei mit ihrem Mann Dennis Hirscher, der gerade seinen Bäckermeister macht, übernehmen.

Letzter Öffnungstag der Filiale nach 40 Jahren

Der Laden im Hirschgraben ist am Freitag, 22. Dezember, zum letzten Mal geöffnet. Die Filiale gibt es laut Heinrichs seit 40 Jahren, zunächst von seinen Vorgängern in der Bäckerei geführt. Thorsten Heinrichs hat die Bäckerei am Goetheplatz mitsamt der Hirschgraben-Filiale vor 22 Jahren gepachtet und später gekauft.