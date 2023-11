Ravensburg

Bachchor Ravensburg feiert Jubiläum mit Händels „Messiah“

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Der Bachchor Ravensburg bringt Händels „Messiah“ zu Gehör. (Foto: Bachchor )

Der Bachchor Ravensburg singt Händels „Messiah“ ungekürzt und in englischer Originalsprache am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 11:02 Von: sz