Axel Müller lädt zum dritten Pflgegipfel

Bereits zum dritten Mal veranstaltet Axel Müller, CDU–Bundestagsabgeordneter für Oberschwaben und das Allgäu, einen Pflegegipfel für die Region Allgäu–Oberschwaben. „Mir ist das Thema Pflege unverändert wichtig“, betont Axel Müller in einer Pressemitteilung. Daher sei es für ihn klar gewesen, dass die Pflegegipfel–Reihe nach Ende der Pandemie in Präsenz fortgesetzt wird. „Der Austausch mit den Akteuren aus der Praxis ist unbezahlbar. Ideen, die in Verhandlungen von Schreibtischtätern entstehen, gehen oft an den Problemen vor Ort vorbei. Miteinander zu sprechen, gemeinsam die Situation zu eruieren, Handlungsmöglichkeiten auszuloten, darum geht es. Daher freue ich mich besonders, dass die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll (SPD), ihre persönliche Teilnahme zugesagt hat“, so der CDU–Bundestagsabgeordnete. Der dritte Pflegegipfel findet am Dienstag, 12. September, von 9 bis 12 Uhr im Gasthof Ochsen (Eichelstraße 17 in Ravensburg) statt. Alle beruflich Pflegenden können am Pflegegipfel teilnehmen und sich mit ihren Ideen und Kritik einbringen, heißt es in der Mitteilung weiter.

