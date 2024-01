Axel Heil führt durch Ausstellung im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Ravensburg bietet am Donnerstag, 25. Januar, 18 Uhr, die Experten-Führung „Es lebt eine Schlange im Korb - auch wenn er zu ist“ mit Axel Heil an. Der Künstler, Autor und ausgewiesenen Cobra-Experten erläutert die aktuelle Ausstellung „Cobra. Traum, Spiel, Realität“ im Kunstmuseum. Heil ist Co-Kurator der Ausstellung und beschäftige sich seit über 20 Jahren mit Cobra, teilt das Museum mit. Bei dem Rundgang erfahren Teilnehmer Hintergründe zur progressiven Künstlerbewegung Cobra. Ziel der Künstler in dem ersten internationalen Zusammenschluss nach dem Zweiten Weltkrieg ist, sowohl die Kunst als auch die Gesellschaft zu revolutionieren. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro zuzüglich Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Studierende und Auszubildende sind kostenfrei. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0751/82-2685 (zu den Öffnungszeiten).