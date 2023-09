Autotür beim Ausparken beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Montag 20.30 Uhr bis Dienstag 14 Uhr an einem geparkten Auto in der Königin–Katharina–Straße. Dies teilt die Polizei mit. Der Schaden an der hinteren linken Fahrzeugtür entstand offenbar beim Ausparken, der Verkehrsteilnehmer kümmerte sich aber nicht weiter um die Schadensregulierung und verließ den Unfallort. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon 0751/803—3333 zu melden.