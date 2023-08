Autofahrer nimmt Motorradfahrerin die Vorfahrt

Stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste eine 49–jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Ravensburger Eywiesenstraße.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 25–jähriger Autofahrer die Eywiesenstraße, von der Ulmer Straße kommend, und wollte nach links in die Weidenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Kradlenkerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den folgenden Sturz wurde die Frau erheblich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 6000 Euro.