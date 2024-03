Ravensburg

Autofahrer missachtet Vorfahrt, hoher Schaden

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von rund 18. 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr an der Kreuzung Kemmerlanger Straße/Angelestraße in Ravensburg ereignet hat.