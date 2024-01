Autofahrer hatte 1,1 Promille Atemalkohol

Knapp über 1,1 Promille hat der Alkoholvortest bei einem 32-jährigen Autofahrer angezeigt. Der Mann war am Montagmorgen mit seinem Auto in der Straße „Am Alten Gaswerk“ in eine Polizeikontrolle geraten ist. Das berichtet die Polizei.

In der Folge musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, so die Polizei. Zudem wurde durch die Beamten derFührerschein des alkoholisierten Autofahrers beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, heißt es in der Pressemitteilung der Ravensburger Polizei moch abschließend.