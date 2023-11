Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in der Wangener Straße, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Weil den Angaben eines 46 Jahre alten Skoda-Fahrers zufolge ein kleines Tier die Fahrbahn kreuzte, wich dieser leicht aus und kollidierte seitlich mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurden beide Fahrzeuge seitlich abgewiesen, der Skoda kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.