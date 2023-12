Auto ohne Versicherung und Reifen ohne Profil

Nicht mehr weiterfahren durfte eine 30-jährige Autofahrerin, die Polizeibeamte am Montag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt haben. Das teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen nicht versichert ist und die Profiltiefe an einem Reifen deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert war. Die 30-Jährige muss nun die Mängel an dem Fahrzeug beheben und mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft sowie einem Bußgeld rechnen.