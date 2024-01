Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften hat am Samstagmorgen die Bewohner der Ravensburger Federburgstraße aufgeschreckt. In einem Mehrfamilienhaus war ein Auto in der Tiefgarage in Brand geraten.

"Ein Brand in einer Tiefgarage bedeute immer direkt starke Hitzeentwicklung", erklärt Gero Denner, Pressesprecher der Feuerwehr Ravensburg. Darum sei die Feuerwehr auch mit einem Großaufgebot vor Ort. 75 Feuerwehrleute sowie Einsatzkräfte von Johanniter und Polizei waren im Einsatz.

Um 8.20 Uhr sei die Alarmierung eingegangen. Im vorderen Bereich der Tiefgarage war ein Auto in Flammen aufgegangen. Warum der Verbrenner in Brand geraten ist, konnte am Samstagvormittag noch nicht geklärt werden.

Auch die Höhe des Sachschadens ist unklar. Feststeht allerdings, dass dieser erheblich ausfallen wird, denn die komplette Garage, in der zum Brandzeitpunkt zahlreiche Fahrzeuge abgestellt waren, wurde durch das Feuer stark verrußt. Eine dicke Rußschicht bedeckte Autos, Wände, Fahrräder und alles, was sich sonst noch in der Garage befand. Ein Gutachter müsse klären, wie stark alles beschädigt sei.

Verkohlte und geschmolzene Kabel hingen von der Garagendecke.

Die Infrastruktur des Hauses ist durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so Denner.

Die TWS habe deshalb am Samstagvormittag den Strom in mehreren Häusern in der Federburgstraße abstellen müssen. Der Energieversorger müsse nun schauen, wie die Gebäude schnellstmöglich wieder ans Netz genommen werden können, so der Feuerwehrsprecher.

Dennoch habe man Glück im Unglück gehabt. Niemand sei bei dem Brand verletzt worden. Außerdem habe das Feuer schnell gelöscht werden können. Weil es sich bei der Tiefgarage um eine Duplex-Anlage handelt, sei das nicht selbstverständlich gewesen. "Hätte eines der unteren Autos gebrannt, wäre es mit dem Löschen schwierig geworden", so Denner.

Die betroffenen Bewohner haben das Haus vorerst verlassen müssen. Für diejenigen, die bei den eisigen Temperaturen nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen konnten, ist ein Aufenthaltszelt aufgebaut worden. "Die Bewohner waren bei der Flucht teilweise nur mit Schlafanzügen bekleidet", berichtet der Feuerwehrmann.

Denner richtet aber auch seinen Dank an die Bewohner, die in ihrer Not auch an die Einsatzkräfte gedacht haben. "Die Anwohner sind zum Bäcker gegangen und haben uns mit Brezeln versorgt."

Mehrere Stunden hat der Einsatz in der engen Straße nahe der Ravensburger Innenstadt gedauert. Die Straße musste dafür komplett gesperrt werden.