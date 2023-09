Ravensburg

Auto beim Ausparken übersehen

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17. 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr in der Ravensburger Weststadt ereignete.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 15:25 Von: sz