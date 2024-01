Diese Nachricht ließ im Kreis Sigmaringen aufhorchen: Das Bad Saulgauer Finanzamt gehört zu den schnellsten in Baden-Württemberg. Laute einer Auswertung der Lohnsteuerhilfe „Lohnsteuer kompakt“ ist das Bad Saulgauer Amt hinter Sinsheim das zweitschnellste in Baden-Württemberg. Soweit, so erfreulich für die Saulgauer Finanzbeamten. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sieht das baden-württembergische Finanzministerium allerdings das Ravensburger Finanzamt auf Platz 2 der schnellsten Geldeintreiber. Wie kommt’s?

Das sagt das Finanzministerium zu der Bewertung

„Die Zahlen von lohnsteuer-kompakt.de können wir nicht nachvollziehen“, sagte der Sprecher des Finanzministeriums, Sebastian Engelmann auf Nachfrage. „Nach deren Auswertung liegt die Durchlaufzeit für Baden-Württemberg für 2023 bei knapp 64 Tagen.“ Tatsächlich dauerte die Bearbeitungszeit bei den für das Jahr 2022 abgegebenen Erklärungen in 2023 im Landesdurchschnitt 54 Tage, so die Auswertung des Ministeriums. „Hintergrund für die Abweichungen ist möglicherweise, dass lohnsteuer-kompakt.de anscheinend nur 400.000 Steuererklärungen bundesweit ausgewertet hat.“

Deswegen seien die Zahlen nicht aussagekräftig

Allein in Baden-Württemberg habe man aber jährlich über 4 Millionen Einkommensteuererklärungen zu bearbeiten.

Aus unserer Sicht sind die Daten von lohnsteuer-kompakt.de aufgrund der geringen Fallzahlen nicht repräsentativ, ordnet der Sprecher ein.

Zudem wurden nur Steuererklärungen berücksichtigt, die über „lohnsteuer-kompakt“ abgegeben wurden. Die Zahlen der Plattform seien also nicht aussagekräftig.

Wie sieht also die Auswertung des Finanzministeriums aus?

Auf Platz eins landet auch hier das Finanzamt von Sinsheim. Es hat eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer von 34,4 Tagen. Den zweiten Platz belegt bei der Ministeriumsauswertung das Ravensburger Finanzamt mit seinem Sitz in Weingarten. Hier dauert die Bearbeitung im Schnitt 40 Tage. Der dritte Platz geht bei beiden Auswertungen an das Wangener Finanzamt, mit einer offiziellen Durchschnittszeit von 42,5 Tagen für die Bearbeitung einer Einkommenssteuererklärung. Das Sigmaringer Finanzamt, zud em die Außenstelle Saulgau gehört - das Ministerium unterscheidet hier nicht - braucht demnach übrigens 47,4 Tage. Damit liegt es immer noch vor dem Landesschnitt mit 54 Tagen.

Wie erklärt sich die Finanzbehörde die Unterschiede?

Die aktuelle Fall- und Personalstruktur spiele eine große Rolle, erklärt Sprecher Engelmann. „So wirkt sich beispielsweise auf die Bearbeitungszeit aus, wenn mehrere Beschäftigte in Elternzeit sind oder verstärkt Beschäftigte in Pension gehen und neue Kollegen noch in der Einarbeitungszeit sind.“ Außerdem ergäben sich regionale Unterschiede auch durch Finanzämter mit besonderen Konstellationen, etwa in Grenznähe.