Ausstellung „Stille. Energie“ im Heilig-Geist-Spital

(sz) - Die Künstlerin Dagmar Reiche zeigt vom 7. März bis 14. April ihre Werke mit dem Thema „Stille. Energie“ in der Spitalhalle im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg. Die Ausstellung ist täglich bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Laut Pressemitteilung mag Dagmar Reiche die vielschichtige Stille. In verschiedenen Techniken lotet sie aus, wie sich geheimnisvolle Ebenen und Luftigkeit in einem Werk vereinen lassen. Die Gefühle die sie erzeugt, sind meist leise und sanft, doch oft auch energetisch und intensiv. Statt Vernissage und Finissage wird sie zwei Vorträge halten, die den thematischen Bogen zum Ausstellungsthema spannen. Die Kunst, Stille zu hören, ist am Donnerstag, 7. März, 19 Uhr; Was Kunst kann findet am Donnerstag, 11. April, 19.30 Uhr statt.