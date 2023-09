[" Ausstellung „Mit Ecken und Kanten“" "im Heilig-Geist-Spital Ravensburg "]

In der Formensprache der konkreten Kunst angelehnt, zeigt Carola Weber–Schlak, Vorsitzende des Kunstvereins, in ihrer Ausstellung „Mit Ecken und Kanten“ vor allem dreidimensionale Papierarbeiten. Mit Licht und Schatten spielend sind etliche Werke aus bemalten Papieren, geschnitten, gekratzt und gebogen, zu Farbverläufen und geometrischen Mustern zusammengesetzt, heißt es in der Ankündigung der Initiatoren. Verpackungsmaterial findet in den Arbeiten ebenso eine neue Verwendung. Vernissage ist am heutigen Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr. Geöffnet täglich 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist auch Teil der Kunstnacht am Freitag, 22. September.