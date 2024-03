Ausstellung „Literatur im Bild“ endet

Der Neue Ravensburger Kunstverein lädt für Sonntag, 17. März, um 16 Uhr zur Finissage der aktuellen Ausstellung „Literatur im Bild“ ein. Die Künstlerin Brigitta Mackh wird anlässlich dazu neue Arbeiten aus dem Werkzyklus „Die liegende Frau“ nach dem Roman von Laura Vogt präsentieren sowie beim anschließenden Künstleringespräch über ihre Arbeit berichten.

In der aktuellen Ausstellung „Literatur im Bild“ im Neuen Ravensburger Kunstverein versucht die Wangener Künstlerin Brigitta Mackh aus kurzen Textpassagen eine erzählende Art des Malens zu kreieren, die eintaucht in Textwelt namhafter Autorinnen wie Judith Hermann, Juli Zeh, Anke Stelling, Zsuzsa Bánk und Laura Vogt, um sie dann in Zeichnungen, Aquarellen oder Acryl, auf Leinwand oder Papier in einen neuen bildlichen Daseinszustand zu bringen. Das Faszinierende bei dieser Art des Malens ist, etwas zu sehen, was den Lesenden bei der Rezeption der Textpassagen entgehen kann: die bildhafte Szenerie. Auch wenn die Bilder im engen Zusammenhang mit den Motiven und Figuren der Romane stehen, können sie auch unabhängig davon im Raum stehen, einzeln betrachtet oder als bildhaft-szenische Abfolge der Texte. Brigitta Mackh wurde 1973 in Wien geboren und lebt und arbeitet in Wangen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Ausstellung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst in der Region“ im Kunstraum des Neuen Ravensburger Kunstvereins, Möttelinstraße 17 in Ravensburg, statt.