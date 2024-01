Ausstellung legt Fokus auf die Farbe Schwarz

Gerhard Langenfeld stellt von Montag, 22. Januar, bis Freitag, 15. März, in der Sparkassengalerie Ravensburg aus. Die Vernissage findet Montag, 22. Januar, um 19 Uhr statt. Herbert Köhler, Kunst- und Kulturpublizist führt in das künstlerische Werk ein.

„Die Malerei von Gerhard Langenfeld erforscht die Farbe Schwarz in ihren vielfältigen Tonalitäten und den daraus entstehenden tiefenräumlichen Eigenschaften“, heißt es in der Ankündigung. In seinen neuen Arbeiten würden die kulissenhaft ineinander gestaffelten schwarzen Bildräume durch buntfarbige rahmenartige Setzungen erweitert und so die Gesamtfarbigkeit gesteigert (Foto: Gerhard Langenfeld). Die Anmeldung zur Vernissage ist online unter www.ksk-rv.de/vernissage möglich.