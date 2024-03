Ausstellung: „Gespiegelte Welten der Natur“

Eine Foto-Ausstellung ist derzeit im Mehrgenerationenhaus Gänsbühl, Herrenstraße 43, in Ravensburg zu sehen. Gezeigt werden Bilder des Fotografen Gottfried Strehler. Thema der Ausstellung ist „Gespiegelte Welten der Natur“. Dem Künstler ist es gelungen, mithilfe seiner Kamera Gegebenheiten in der Natur festzuhalten, die symmetrisch aufgebaut sind und wie gespiegelt wirken, wie es in der Ankündigung heißt. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr geöffnet und noch bis 5. April zu sehen. Der Eintritt ist frei.