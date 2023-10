Ausstellung „Das geheime Wesen der Dinge“ ist zu sehen

Zwei Künstler, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, sind am Freitag, 3. November, ab 14.30 Uhr in den Räumen von Create Light , Pfannenstiel 21, 2.OG in Ravensburg live zu erleben. Die Arbeiten von Elisabeth Hölz (im Bild links) bestehen aus gefundenen Objekten, Weggeworfenes und Verlorenes, mit denen sie die Aspekte des Lebens in vielen seiner Facetten aufgreift und sich mit der Normalität und Kuriosität des alltäglichen Daseins auseinandersetzt. Den Bildern von Alexander Ehrhard (im Bild rechts, Foto: Kunstverein) mit ihrer fast klassischen Anmutung sieht man auf den ersten Blick kaum an, dass seine Wurzeln in der Street-Art liegen. Für seine Arbeiten nutzt er teils mehr als 150 Jahre alte Drucke, Sammler-Comics oder Airbrush-Techniken. Der Eintritt ist frei.