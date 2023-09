Ausgeruhte Ravensburger freuen sich auf starken Gegner

Nach der Niederlage bei der TSG Backnang will der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga eine neue erfolgreiche Serie starten. Los geht eine weitere englische Woche am Samstag (16 Uhr/cteam-Arena) gegen den 1. Göppinger SV. Weiter geht es am Dienstag in Mutschelbach sowie am Samstag in einer Woche gegen den FSV Hollenbach.

Die vergangenen Tage haben die Ravensburger Fußballer dazu genutzt, neue Kraft zu tanken. „Das tat gut, auch für den Kopf war die Pause sehr wichtig“, sagt Trainer Michael Schilling. „Die Jungs konnten sich mal mit etwas anderem beschäftigen als Fahrten zu Auswärtsspielen.“ Dazu konnten sich angeschlagene Spieler wie Ivo Colic oder Daniel Schachtschneider regenerieren.

Der Trainer spricht von „großer Herausforderung“

Nach einer laut Schilling „guten Trainingswoche“ wartet in Göppingen ein schwerer Gegner. Die Gäste gehören seit Jahren zu den Topmannschaften der Oberliga. „Ich habe einige Videos ihrer Spiele gesehen, das wird eine großer Herausforderung“, meint Schilling.

Eine, die der FV aber mit Selbstvertrauen angehen möchte. Schließlich haben die Ravensburger in dieser noch jungen Saison bislang nur am ersten Spieltag zu Hause gegen Großaspach verloren. „Wir sind wieder frischer, wir wollen unseren Zuschauern etwas bieten“, sagt Schilling. Gegen Göppingen soll am späten Samstagnachmittag ‐ ausnahmsweise beginnt der FV erst um 16 Uhr ‐ eine neue Serie gestartet werden. „Wir freuen uns auf das Spiel“, meint der FV-Trainer.