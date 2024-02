Ausbildungsinteressierte kommen zum Speed-Dating

130 Aussteller geben am 23. und 24. Februar bei der Bildungsmesse für Aus- und Weiterbildung Einblicke in verschiedene Berufsfelder und informieren über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region. Alle Interessierten erhalten wertvolle Tipps für den Einstieg ins Berufsleben und können persönliche Kontakte knüpfen. Wer Fragen rund um die Rückkehr ins Berufsleben oder zur beruflichen Weiterqualifizierung hat, kann sich an den beiden Messetagen umfangreich informieren und inspirieren lassen.

Bereits zum 20. Mal startet am 23. Februar die Bildungsmesse des Landkreises Ravensburg in der Oberschwabenhalle Ravensburg. Besucher haben dort die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufsbilder, konkrete Ausbildungsmöglichkeiten und die Rahmenbedingungen in den Betrieben genauestens zu informieren. In diesem Jahr präsentieren sich neben vielen altbekannten auch zehn neue Aussteller mit ihrem Bildungsangebot.

Das Konzept setzt dabei auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. So stehen gerade den vielen jungen Messebesucherinnen und -besuchern Auszubildende aus den Betrieben, wie zum Beispiel die speziell geschulten Ausbildungsbotschafter oder Messe-Scouts, während der gesamten Zeit zur Seite und helfen bei der Orientierung und der Suche nach den gewünschten Informationen für Aus- und Weiterbildung sowie passenden Angeboten. Der Kontakt zu den Besuchern ist dabei so einfach und unkompliziert wie möglich.

Vor Ort sind auch die fünf Beruflichen Schulen des Landkreises Ravensburg. Sie geben Auskunft über Lehrinhalte, Unterrichtsablauf und Bildungsabschlüsse. Auch Abiturienten kommen bei der Bildungsmesse auf ihre Kosten: Unternehmen zeigen ihr Ausbildungsangebot im Rahmen eines Dualen Studiums, Hochschulen stellen ihre Studienmöglichkeiten vor, Berater helfen bei der richtigen Auswahl der Fächer oder geben Tipps für Bewerbungen an Unis und Hochschulen. Darüber hinaus gibt es Informationen über berufsvorbereitende Bildungsangebote oder Programme zum Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr.

Das erfolgreich durchgeführte Speed-Dating für Ausbildungsinteressierte wird in diesem Jahr wiederholt und ausgebaut. Ausbildungsbotschafter der ausstellenden Betriebe sind die Gesprächspartner beim Speed-Dating und ermöglichen somit informative Einblicke in die betriebliche Ausbildung aus erster Hand. Ein lockeres Gespräch unter Gleichaltrigen dient der niedrigschwelligen Berufsorientierung. Ist das Interesse am Beruf oder am Betrieb geweckt, können am Messestand weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren eingeholt werden. Das Speed-Dating findet am Freitag, 23. Februar, und am Samstag, 24. Februar, jeweils um 10 Uhr und um 13 Uhr statt. Es ist keine Anmeldung notwendig.

An beiden Messetagen wird es in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Dazu steht ein Vortragsraum in der Oberschwabenhalle zur Verfügung.

Anmeldemöglichkeit