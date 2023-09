Der Ravensburger CDU–Politiker August Schuler (66) wird 2026 wohl erneut für den Landtag kandidieren. Im Jahr davor werde er sich definitiv entscheiden, sagte Schuler jetzt gegenüber Schwäbische.de.

2020 hatte Schuler, der seit 2016 den Wahlkreis 69 (Ravensburg–Tettnang) im Land vertritt, einen Mitbewerber bei der parteiinternen Nominierung gehabt: Um das Wahlkreismandat konkurrierte mit ihm Christoph Sitta, damals Vorsitzender des Ravensburger CDU–Ortsverbands. Auf Sitta entfielen am Ende 42,4 Prozent der Mitglieder–Stimmen. Das Direktmandat im Wahlkreis gewann 2021 dann erneut Manne Lucha (Grüne), das Zweitmandat ging an August Schuler.

„Tendenz geht dahin“

Schuler sagte nun, seine „Tendenz geht dahin, dass ich erneut für unser Team antreten werde. Ich möchte in einer CDU–geführten Landesregierung wichtige Themengebiete mitgestalten. Insbesondere im Hinblick auf meine Kernkompetenzen Mobilität, Umwelt, Europa sowie die Zukunft der Jungen Generation“.

Kritik an „Klimaklebern“

In diesem Zusammenhang übte der Ravensburger harsche Kritik an der jungen Generation: „Ein Großteil der Jugend jammert derzeit zu viel, packt zu wenig an und will an der Gesellschaft nicht mitwirken. Wenn sich sogenannte Klimakleber der ,Letzten Generation’ auf Straßen festkleben und Menschen daran hindern zur Arbeit zu fahren, kann ich nur den Kopf schütteln. Das grenzt an Klimaterror und behindert die Freiheit und Mobilität der Gesellschaft. Das befördert eine Spaltung unserer Gesellschaft.“