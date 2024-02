Auftritt von Volksdampf im Livestream erleben

Nach über 40 Jahren verabschiedet sich das Musikkabarett Volksdampf von der Bühne mit sechs Auftritten im Schussental. Da alle Veranstaltungen restlos ausverkauft sind, bietet Volksdampf einen Livestream für die vorletzte Veranstaltung in der Linse am Donnerstag, 22. Februar, an. Die Übertragung kann mit Veranstaltungsbeginn um 19.30 Uhr auf der Homepage von Volksdampf unter www.volksdampf.de oder auf der Videoplattform Youtube unter www.youtube.com/watch?v=mxbge4DQHyE freigeschaltet werden.