Aufräumen nach Ravensburger Bierflaschen–Chaos dauert fünf Stunden

Nachdem einem Lastwagen in Ravensburg 600 Kisten Bier von der Ladefläche gerutscht waren, haben die Aufräumarbeiten fünf Stunden gedauert. Erst gegen 20.45 Uhr konnte die Auffahrt auf die B30 an der Anschlussstelle Ravensburg–Nord in Richtung Ulm sowie die zugehörige Abfahrt wieder freigegeben werden. Das teilte Polizeisprecher Oliver Weißflog am Donnerstag mit. Die zuständige Spedition ärgert sich über den Fall, ist aber vor allem froh, dass niemandem etwas passiert ist.

Ravensburger Brauerei will sich nicht äußern

Scherben, Getränkekisten, ausgelaufenes Bier — Straßenmeisterei, Feuerwehr und die betroffene Firma packten laut Polizei gemeinsam an. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Sie sammelte die Scherben ein und entsorgte sie anschließend. Die Kosten des Einsatzes werden dem Verursacher in Rechnung gestellt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Deren Höhe sei aber noch nicht bekannt. Auch eine Kehrmaschine kam laut Polizei zum Einsatz.

Wie hoch der Schaden des Unfalls ist, konnte die Polizei am Donnerstag nicht beziffern. Die Ravensburger Brauerei Leibinger, um deren Bier es sich handelte, will sich am Donnerstag auf Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern, weil es sich um den Lastwagen eines Subunternehmens handle, so die Marketingleiterin.

Verfahren gegen den Fahrer eingeleitet

Der 29–jährige Lastwagenfahrer wollte laut Polizei gegen 15.45 Uhr von Ravensburg kommend auf die B30 in Richtung Ulm einfahren, als er in der Kurve die Kisten verlor. Er blieb unverletzt. Die rund 1300 Getränkekisten mit vollen Flaschen dürften nicht ausreichend gesichert gewesen sein, wie erste Ermittlungen ergeben hätten, teilte die Polizei noch am Mittwochabend mit.

Gegen den Fahrer wurde nach Angaben von Polizeisprecher Weißflog ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts der unzureichenden Ladungssicherung eingeleitet.

Laut Spedition ist Plane aufgerissen

Die Geschäftsleitung der Spedition, für die er unterwegs war, ist für so einen Fall versichert, passieren dürfe das aber aber trotzdem nicht. Der Lkw sei in Ravensburg bei der Brauerei Leibinger gestartet und auf dem Weg in ein Lager in Baienfurt gewesen. Die Ladung müsse in der Kurve gekippt sein und dadurch die seitliche Plane des Lastwagens aufgerissen haben, heißt es. Bei allem Ärger ist für die Speditionsleitung am Tag danach vor allem eine Sache wichtig: Dass niemand zu Schaden gekommen ist.