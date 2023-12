Aufholjagd der Ravensburg Rams bleibt erfolglos

Trotz einer kämpferisch starken Mannschaftsleistung haben die Handballer des TSB Ravensburg in der Bezirksliga beim SC Lehr mit 26:32 (9:15) verloren. Bereits beim Warmmachen beider Mannschaften wurde die körperliche Überlegenheit der Gastgeber erkennbar, daher war laut Mitteilung die Ansage des Ravensburger Spielertrainers Maximilian Ober klar: Seine Mannschaft sollte die Partie mit viel Tempo angehen.

Viele Würfe gehen neben das Tor

Dies setzten die Rams auch um und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Die Chancenverwertung machte jedoch den Unterschied aus, sodass die Rams von Beginn an in Rückstand lagen. Die Ravensburger hatten mit dem harzfreien Ball doch mehr Schwierigkeiten als erwartet. Etliche freie Würfe und auch zwei Siebenmeter landeten laut Mitteilung „überall, nur nicht im Tor“. Lehr zog auf 15:7 davon. Bei den Rams machte sich zudem das Fehlen von Pascal Werz, der bislang eine starke Saison spielt, zunehmend bemerkbar. Bis zum Seitenwechsel verkürzten die Rams den Rückstand immerhin auf 9:15.

Bis Mitte der zweiten Halbzeit egalisierten sich beide Teams in einer sehr schnellen Partie. Die Rams konnten ihre Trefferquote deutlich steigern, in der Defensive hatte der TSB aber gegen die körperlich starken Lehrer nie wirklich Zugriff. So blieb es bis zur 48. Minute konstant bei der Sechs-Tore-Führung für die Hausherren (26:20). Es schien in dieser Partie eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Die Rams stemmten sich jedoch mit den letzten Reserven gegen die drohende Niederlage und erzielten mit einem 6:1-Lauf den unerwarteten Anschlusstreffer zum 26:27. Nun schien die Partie wiederum zu Gunsten der Rams zu kippen. Doch durch eine sehr umstrittene Zeitstrafe gegen Philipp Liebke geritten die Rams in der 57. Minute in Unterzahl. Das nutzte Lehr aus und baute seinen Vorsprung in dieser Überzahl auf 31:26 aus. Sieben Sekunden vor Schluss markierte Lehrs Vincent Holocher mit seinem neunten Treffer den 32:26-Endstand. Die Niederlage fiel laut den Rams um „drei bis vier Tore zu hoch aus“.

Weiter geht es am 20. Januar mit einem Heimspiel

Es war dennoch eine gute Mannschaftsleistung der Ravensburger, die viel Moral zeigten und bei denen sich jeder Spieler in die Trefferliste eintrug.

Die Rams schließen die Vorrunde auf Platz zehn, einem Nichtabstiegsplatz, ab. „Eine insgesamt versöhnliche Platzierung nach all den Turbulenzen mit Trainerwechsel und etlichen Kaderumstellungen“, teilen die Rams mit, die in der Hindrunde nur dreimal zu Hause, aber achtmal auswärts antreten mussten. Somit beinhaltet die am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen die SG Ulm & Wiblingen beginnende Rückrunde acht Heimspiele für die Rams. Die TSB-Handballer blicken daher optimistisch ins neue Jahr. Das neue Trainerteam Christian Herter und Maximilian Ober will die Mannschaft weiter formen, um den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Bucher (1), Rizzo (1), Liebke (3/2), Trommeshauser (3), Dreps (6), Dent (2), Schmiedel (6/1), Becker (1), Thulke (2), Kaut (1), Ober.