Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro hat laut Polizeibericht ein Auffahrunfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf der B 33 in Bavendorf gefordert. Eine 55–jährige VW–Fahrerin wollte nach links in die Aulendorfer Straße abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 50–Jähriger erkannte den stehenden Wagen zu spät und fuhr mit seinem Kia auf. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Beifahrer im VW trugen leichte Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.