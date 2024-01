Auffahrunfall auf der B 33

Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 33 einen Verkehrsunfall verursacht. Mutmaßlich wurde er von der tiefstehenden Sonne geblendet, heißt es im Polizeibericht. Der Audi-Fahrer war von der Weststadt kommend in Richtung Bavendorf unterwegs und übersah auf Höhe der Ganterhofstraße, dass Autofahrer an der dortigen Ampel standen. In der Folge fuhr er auf einen Audi Q5 auf, der durch die wuchtige Kollision auf einen Volvo aufgeschoben wurde. Insgesamt entstand bei dem Auffahrunfall rund 10.000 Euro Sachschaden. Der Audi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.