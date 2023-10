Früher schrillten Sirenen in fast jedem Dorf von einem oder mehreren Dächern, wenn es irgendwo brannte. Doch jahrzehntelang hat man die Infrastruktur nicht mehr gewartet oder sogar abgebaut. Jetzt soll sie plötzlich wieder aufgebaut werden. Doch das klappt längst nicht so schnell wie von der Politik gewollt und geplant.

Von 230 Kommunen haben 23 ihre Sirenen bekommen

Seit Probleme bei der Alarmierung der Bevölkerung bei einem ersten bundesweiten Warntag 2020 und durch die Ahrtalflut 2021 offensichtlich wurden, will man die Sirenen zurück. Ein 2021 aufgelegter Fördertopf des Bundes unterstützt Kommunen in ganz Deutschland dabei, ihre Einwohner wieder mit Sirenen warnen zu können.

Nach dem Windhundprinzip sind in Baden-Württemberg nach Angaben des Innenministeriums 230 Kommunen zum Zug gekommen. Obwohl zunächst geplant war, dass die Projekte bis Ende 2022 realisiert sind, gibt es bisher kaum neue Sirenen in den Städten und Dörfern im Südwesten. Bisher haben nur 23 Gemeinden mit Fördergeld ihre Sireneninfrastruktur ausbauen können, wie eine Ministeriumssprecherin mitteilt.

Experte kritisiert mangelndes Gespür für Gefahrenpotenziale

Dass es nicht mehr sind, liegt nicht an den Kommunen. Vielmehr warten sie auf die Spezialfirmen. Davon gibt es bundesweit nur rund eine handvoll. Vier Firmen entwickeln, produzieren und bauen Sirenen auf, wie der Vertriebsleiter Uwe Koperwas von der Firma Helin in Hagen (Nordrhein-Westfalen) erklärt. Sie ist seinen Angaben zufolge der älteste Sirenenhersteller in Deutschland. Einige wenige weitere Firmen bauten Sirenen lediglich auf. Bei Helin sind die Auftragsbücher bis Ende 2024, Anfang 2025 voll.

Die Sirene habe nach der Deutschen Wiedervereinigung an Bedeutung verloren, sagt Koperwas. „Man hat keine Gefahrenpotenziale mehr gesehen, so mein Gefühl.“ Durch die Flutkatastrophe im Ahrtal sei es zum Umdenken gekommen. „Wir haben ja mehrere Gefahrenszenarien, Klimakatastrophen zum Beispiel“, so Koperwas.

Ausbau könnte noch einige Jahre dauern

Auch die Firma Hörmann aus Kirchseeon (Bayern) gehört zu den Sirenen-Spezialisten. Geschäftsführerin Anna Hörmann hält Sirenen für zwingend notwendig, um die Bevölkerung zu warnen. Die Signale seien eindeutig und funktionierten für alle, ob sie ein Handy dabei haben oder gerade Radio hören können oder eben nicht.

Auch Hörmann erlebt seit 2021 eine Auftragswelle, die noch abgearbeitet wird. „Wenn die Bestrebungen des Aufbaus eines flächendeckenden Sirenennetzes in Deutschland anhalten, dauert das sicher noch einige Jahre“, sagt die Geschäftsführerin.

Nachfrage ist größer als Förderprogramm vermuten lässt

Das sogenannte Sonderförderprogramm Sirenen ist deshalb nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums schon zweimal verlängert worden. Die Kommunen könnten dadurch die Aufträge bis Ende 2024 abwickeln, ohne Förderzusagen zu verlieren.

Aber nicht nur sie, sondern auch Städte, die keine Förderzusage erhalten haben, wollen künftig wieder Sirenen zum Bevölkerungsschutz einsetzen. Die Nachfrage ist also noch höher, als die Zahlen aus dem Förderprogramm nahelegen. In Ravensburg etwa wollte man ohne Fördergeld 2023 neun Sirenen aufstellen, doch auch im Oktober steht noch keine einzige. Die Pläne verschieben sich wie in vielen anderen Städten mindestens ins nächste Jahr.

Kreisbrandmeister ist nicht überrascht

Dass es nicht so schnell vorangeht, wie vom Bundesförderprogramm suggeriert, hätte man aus Sicht des Ravensburger Kreisbrandmeisters Oliver Surbeck wissen können. „Das System wurde jahrzehntelang runtergewirtschaftet. Es wäre utopisch, wenn es in kürzester Zeit wieder steht“, sagt er über die Sireneninfrastruktur in Deutschland. Für dramatisch hält er die Verzögerung für den Bevölkerungsschutz aber nicht. Die Sirene sei nur eines von mehreren Warnmitteln ‐ andere wie die Warnapp NINA oder Cell Broadcast, das Meldungen auf Mobilgeräte schickt, funktionierten ja, wie der jüngste Warntag gezeigt habe.