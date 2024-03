Auf zwei Rädern auf das schneeumwehte Dach der Welt

Zum Abschluss der Saison zeigt Blickfang - Abenteuer weltweit am Freitag; 15. März, die Live-Reportage Himalaya Calling. Mit ihren Motorrädern von Deutschland aus sind die beiden Kölner Erik und Alain auf die höchsten Pässe in den Himalaya gefahren. Mit atemberaubenden Fotos und Filmsequenzen berichtet der Motorradreisende Erik Peters live und mit viel Humor gewürzt von der 28.000 Kilometer langen Reise zweier Freunde, die sich dem Zauber fremder Kulturen hingeben und selbst den ungemütlichsten Situationen mit einem Lachen begegnen, so die Ankündigung. Beginn ist um 20 Uhr in Kino „Die Burg“. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Info sowie im Kino selbst. Online-Tickets sind unter www.michael-fleck.de erhältlich.