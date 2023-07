Leuchtend grün war das Wasser am Donnerstagmorgen in gleich mehreren Brunnen in Weingarten und Baienfurt. Anfang der Woche waren bereits das Wasser an zwei Ravensburger Brunnen eingefärbt worden. Schwäbische.de hat ein Schreiben erhalten, in dem sich eine Gruppe von Klimaaktivisten zu den Aktionen bekennt.

Diese Kritik äußert die Gruppe

Die 22–jährige Mara Hoffmann spricht für die Gruppe, angeblich ein loser Zusammenschluss von Menschen zwischen 18 und 60 Jahren aus dem Schussental, die zwar Kontakte zur Waldbesetzung im Altdorfer Wald pflegt, aber nicht direkt dazugehöre. In ihrem Bekennerschreiben wird das Einfärben der Brunnen als „Kunstaktion“ bezeichnet, mit der man „auf Wasserknappheit im Zuge der Erdaufheizung“ aufmerksam machen wolle.

Die Gruppe kritisiert außerdem den Ravensburger Klimakonsens, der dieser Tage drei Jahre alt wird, als „PR–Luftnummer“ und kreiden dem Weingartener Oberbürgermeister Clemens Moll „Flächenversiegelungsvorhaben“ an, als Beispiel nennen sie die geplante Bebauung der Schafswiese.

Auch der umstrittene Kiesabbau im Altdorfer Wald wird angeführt, dazu schreibt die Gruppe:

Die drohende Trinkwasserknappheit ist keine Naturkatastrophe, sondern Folge ewiger Profitmaximierung einzelner Konzerne, heißt es im Bekennerschreiben.

Baienfurt lässt Wasser sofort ab

Bei der Farbe handle es sich um gesundheitlich unbedenkliches Uranin, das sich selbst abbaue. Dennoch stellen alle drei Kommunen — Ravensburg, Weingarten und Baienfurt — Anzeigen gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Die Brunnen müssten gereinigt werden, wie es aus den Verwaltungen heißt.

Die Gemeinde Baienfurt hat das grüne Wasser am Donnerstagmorgen sofort aus dem Brunnen entfernt. (Foto: Andrea Harreiter )

In Baienfurt haben die Aktivisten den Brunnen auf dem Marktplatz eingefärbt. Bürgermeister Günter A. Binder ist verärgert. Er habe sich entschieden, die schätzungsweise sieben bis zehn Kubikmeter Wasser sofort abzulassen, weil täglich Kinder in dem Baienfurter Brunnen spielten. Er wolle sich nicht darauf verlassen, dass der Stoff unbedenklich sei. „Gesundheit und Sicherheit haben absoluten Vorrang“, sagt er.

Aktivistin spricht von Abwägung vor der Aktion

Für diese Form von Protest hat er kein Verständnis, es gebe bessere Möglichkeiten dafür: „Hier kann jeder seine Meinung sagen und eine Demonstration organisieren.“

Der Weingartner Plätzler sitzt plötzlich nicht mehr am klaren, sondern an giftgrünem Wasser. (Foto: Stadtverwaltung Weingarten )

Aktivistin Mara Hoffmann sagt, die Gruppenmitglieder hätten abgewogen und am Ende die Verbreitung ihrer Botschaft durch die grüne Farbe für so wichtig gehalten, dass sie es für vertretbar hielten, dass gegebenenfalls Wasser abgelassen uns somit verschwendet wird. Noch gebe es genug Wasser in der Region. Über die Brunnenfüllungen sagt Hoffmann: „Diese Wassermengen sind eher irrelevant.“ Hoffmann glaubt außerdem nicht, dass sie mit der Aktion gegen Gesetze verstoßen hat und strafrechtlich belangt werden könnte.

Weingarten hat nicht zum ersten Mal eingefärbtes Brunnenwasser

Schon in Ravensburg hat die Stadt Anfang der Woche 40.000 Liter grünes Wasser aus dem Schadbrunnen abgelassen. Der zweite, am Dienstag eingefärbte Brunnen an der Ecke Karlstraße/Eisenbahnstraße war am Donnerstagmorgen immer noch grün.

In Weingarten leuchtete das Wasser im Martinusbrunnen, Plätzlerbrunnen und im Bachlauf am Stadtgarten am Donnerstagmorgen grün. Alle drei Wasserstellen werden gereinigt, wie die Pressesprecherin der Stadt, Carolin Schattmann, sagt. Sie betont, dass Uranin „völlig unbedenklich“ sei. In Weingarten sei es nicht das erste Mal, dass Brunnenwasser auf diese Weise gefärbt wurde.

Ordnungsdienst wendet zweite Farbaktion am Schadbrunnen ab

Am Martinusbrunnen habe man aber schnell reagieren müssen, sonst setze sich der grüne Farbstoff hartnäckig am Naturstein fest. OB Moll sagte am Donnerstag: „Das ist keine Kunstaktion, sondern purer Vandalismus. Die Aktion steht völlig im Widerspruch zu den Zielen von Klimaschützern, die ausgerechnet auf die Wasserknappheit aufmerksam machen wollen.“

In Ravensburg sollte der Schadbrunnen, nachdem er gereinigt worden war, am Donnerstag offenbar ein zweites Mal eingefärbt werden. Allerdings hat ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes zufällig eine Flasche mit dem Färbungsmittel im Wasser entdeckt und herausgenommen, wie Ravensburgs Pressesprecher Timo Hartmann am Donnerstagnachmittag auf Anfrage bestätigt. „Sie lag wohl noch nicht lange genug im Wasser“, fügt er hinzu. Deshalb sehe das Wasser weiterhin sauber aus.