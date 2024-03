Die traurige Nachricht für den fünfjährigen Hannes an diesem verregneten Morgen: Sechs Kröten wurden auf der schmalen Straße zwischen Berg und Schmalegg überfahren. Doch umso wichtiger ist seine Aufgabe. Frühmorgens vor dem Kindergarten ist er unterwegs, um Kröten einzusammeln und über die Straße zu bringen. Er ist der jüngste Ehrenamtliche des Umweltschutzvereins BUND im Landkreis Ravensburg. Auf die Idee mitzuhelfen, ist er beim Fernsehen gekommen.

Tiere wandern im Schutz der Dunkelheit

Um kurz nach 7 Uhr muss sich Hannes sputen. Er trifft sich mit seiner Mutter Vivien Brugger am Krötenfangzaun in Aulwangen mit Ulfried Miller vom BUND.

Die Tiere fallen in Eimer, die im Boden eingegraben sind. Mit Ulfried Miller vom BUND bestimmen Vivien und Hannes Brugger, um welche Arten es sich handelt. (Foto: Lena Müssigmann )

„Die kriegen jetzt Angst in den Eimerfallen, wenn es hell wird“, erklärt Miller. Im Schutz der Dunkelheit sind die Tiere von einem Bach bis zum Krötenfangzaun gewandert und dort in Eimer geplumpst. Bei Tag könnten Vögel kommen und dort ein schmackhaftes Mahl vorfinden.

Für Störche sind sie ein Leckerbissen. Hannes Brugger

Er hat schon seine Regenhose an, eine Warnweste und Einmalhandschuhe übergezogen. Denn ein Abwehr-Sekret in der Haut der Tiere brennt, wenn man es auf Schleimhäute bringt. Elf Eimer klappert er jetzt ab. Ulfried Miller notiert auf einem Klemmbrett, welche Tiere und wie viele Hannes aus den Eimerfallen holt.

Beherzt greift der Fünfjährige hinein und freut sich gleich am zweiten Eimer über einen „Doppeldecker“ - also ein Männchen, das sich auf dem Rücken eines Erdkrötenweibchens festgekrallt hat. In den weiteren Eimern findet Hannes auch noch ein Grasfrosch-Pärchen. Aber auch einzelne Männchen sind dabei, die noch nach einer Partnerin suchen. Doch für viele wird die Suche frustrierend enden: Die Weibchen machen sich nur alle paar Jahre auf zum Laichgewässer, die Männchen jedes Jahr, wie Ulfried Miller erklärt. Daher herrscht dein deutlicher Männerüberschuss.

Die Tiere werden in einen Eimer gesetzt und dann über die Straße getragen. (Foto: Lena Müssigmann )

An diesem Morgen sitzen viele Tiere in den Eimern. Hannes und seine Mutter müssen zwei Mal den kleinen Weiher auf der anderen Straßenseite ansteuern, um die Amphibien dort freizulassen. Dabei müssen sie vorsichtig sein. Die nächtliche Sperrung von 19 bis 6 Uhr wird nicht von allen Autofahrern beachtet - und Miller hat sogar schon die Erfahrung gemacht, dass Autofahrer hupend an ihm und anderen Ehrenamtlichen vorbeifahren.

Die finden es offenbar nicht gut, dass sich Leute um die Amphibien kümmern. Ulfried Miller

200 bis 250 Ehrenamtliche sind seiner Einschätzung nach für unterschiedliche Organisationen im Landkreis für die drei bis vier Wochen der Krötenwanderung im Einsatz.

30 bis 40 Krötenzäune gibt es im Landkreis

Am Teich schüttet Hannes die Tiere vorsichtig an der Uferböschung aus. „Krötensalat“ nennt er den Haufen, der sich langsam entwirrt. Intuitiv gehen die Kröten und Frösche aufs Wasser zu.

30 Erdkrötenmännchen, sieben Erdkrötenweibchen und zehn Grasfrösche hat das Team an diesem Morgen eingesammelt. Dass auch schon Kinder als Amphibienretter aktiv werden können, hat Hannes in einem Fernsehbeitrag gesehen. Seine Mutter reagierte prompt und schrieb den BUND an.

Dort ist man froh um jeden Helfer, der an einem der 30 bis 40 Krötenzäune im Landkreis Schichten übernimmt. Frühmorgens und spätabends werden die Tiere eingesammelt.

Hannes macht im Kindergarten Werbung

In Aulwangen sind seit Mitte Februar gut 500 Tiere sicher über die Straße gebracht worden.

Für eine Tour am 100 Meter langen Krötenfangzaun in Aulwangen hat Hannes eine halbe Stunde gebraucht. Im Kindergarten hat er schon viel von seiner Arbeit erzählt. Miller gibt ihm laminierte Karten mit, auf denen Kröten abgebildet sind. Die Begeisterung gibt er schon weiter. Beim nächsten Mal will Hannes einen Freund mitbringen.