Auf nasser Fahrbahn mit Leitplanke kollidiert

Auf nasser Fahrbahn hat laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 16.45 Uhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin infolge unangepasster Geschwindigkeit zwischen Untereschach und der B 30, Anschlussstelle Ravensburg-Süd, die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Der Mercedes prallte in die Leitplanke, wobei nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Insassen verletzt wurde. Lediglich vorsorglich wurde die Fahrerin von einem Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 2000 Euro geschätzt.