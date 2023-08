Zig Flüchtlinge sind aus der Kreissporthalle in Ravensburg auf der Burachhöhe ausgezogen. Seit März 2022 war die Halle vorübergehend zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut, weil dem Landkreis Plätze in regulären Unterkünften fehlten. Auf Wunsch von Schulen und Vereinen ändert sich das jetzt.

Flüchtlinge sind bereits ausgezogen

Die ersten Monate stand die Halle mit ihren 230 Betten leer, ab August 2022 waren erst einmal nur Ukrainerinnen und Ukrainer in der Halle untergebracht, zuletzt lebten Asylbewerber aus vielen verschiedenen Ländern dort. Obwohl weiterhin viele Menschen pro Monat im Landkreis Ravensburg ankommen und unterzubringen sind, wird die Burachhalle bereits jetzt nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Der Leiter des Amtes für Migration und Integration beim Landkreis, Hans–Peter Oßwald, schreibt dazu auf eine schriftliche SZ–Anfrage: „Auf Wunsch der Schulen, Elternvertreter und Vereinen hat die Landkreisverwaltung die (politische) Zusage erteilt, die Burachhalle nicht weiter mit Flüchtlingen zu belegen.“

Leichtbauhalle entsteht gleich gegenüber

Weiter erklärt Oßwald: „Da der Landkreis aber weiterhin einen steigenden Unterbringungsbedarf hat, wird derzeit in unmittelbarer Nähe der Burachhalle auf dem gegenüberliegenden Sportplatz eine Leichtbauhalle erstellt.“ Voraussichtlich ab 1. Oktober werden dort bis zu 300 Personen leben können.

Mindestens bis Mitte 2024 soll diese Halle genutzt werden — je nachdem, wie viele Flüchtlinge in der Region ankommen, kann das aber auch länger sein, wie die Stadtverwaltung Ravensburg mitgeteilt hatte. Für August rechnete der Landkreis laut Pressemitteilung damit, dass das Regierungspräsidium 124 Asylbewerber zur Unterbringung in den Landkreis Ravensburg schickt. Dass der Landkreis gerade an verschiedenen Stellen nach und nach acht Container–Heime aufbaut, reiche im Moment nicht aus, um all den Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten.

Bewohner sind in anderen Unterkünften untergekommen

Die Bewohner der Burachhalle wurden zwischenzeitlich in vorläufige Unterkünfte des Landkreises an der Wangener Straße und Weidenstraße in Ravensburg verlegt.

Auch andere Hallen im Landkreis Ravensburg, die zeitweise als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurden, stehen bereits jetzt oder spätestens ab September wieder für den Vereinsbetrieb, Schulsport und Veranstaltungen zur Verfügung. Das betrifft die Kreisporthalle Leutkirch (Geschwister-Scholl-Schule), Gemeindehalle Baienfurt, Stadthalle Wangen, Stadthalle Bad Waldsee, Rotachhalle Wilhelmsdorf, Carl-Wunderlich-Halle (Festhalle) Argenbühl-Eisenharz.