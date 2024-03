Die Stadt Ravensburg hat beispielhaft Orte einer Erinnerungskultur geschaffen, an die Verbrechen, die unter den Nationalsozialisten begangen wurden, an Juden, an Sinti und Roma, an Menschen mit Behinderungen, an politisch Oppositionellen. Da gibt es die Stolpersteine, die Grauen Busse, ein Mahnmal an St. Jodok, eine Plakette am Spital. Doch es gibt noch zwei Orte, bei denen in der Ravensburger Zivilgesellschaft ein Bedürfnis besteht, an die Gräueltaten der Nazizeit zu erinnern, gerade jetzt, da Rechtsradikale Zulauf bekommen.

Empfohlene Artikel Geschichtlicher Rückblick Erinnerungen an das Zwangslager für Sinti in Ravensburg q Ravensburg

Der eine Ort ist der Spielplatz in der Oberen Herrenstraße, auf dem das „Rote Haus“ stand, in dem politische Gegner inhaftiert, gequält und in KZs transportiert wurden. Der andere Ort liegt an der Schussen, unter dem dröhnenden Lärm der B30. Er gehört zum Ummenwinkel.

Es ist unsere Geschichte. Hier sind Verbrechen geschehen, die wir als dritte Generation in uns tragen. Nathalie Reinhardt

Dort erwarb die Stadt 1936 ein Gelände, auf dem die Sinti, die in verschiedenen Ortsteilen total ausgegrenzt lebten, in Baracken untergebracht werden sollten, „um die Zigeunerplage unter Kontrolle zu bekommen“, wie es in einem Dokument heißt. Mit 20 Meter hohem Stacheldraht wurde das Areal eingezäunt. Peter Eitel zitiert in seinem Buch „Ravensburg im Dritten Reich“ den Neujahrsappell 1938 von Bürgermeister Walzer, dass „die Zigeuner als Nichtarier angesehen und danach zu behandeln sind“.

Auf Spurensuche an der Schussen

Spurensuche am vergangenen Mittwoch, dem Gedenktag der Deportation der Sinti und Roma, unterhalb der Gemeinde Berg, zwischen der Landstraße und der Schussen: Der Architekt und Künstler Andreas Knitz (Die Grauen Busse) stellt eine Tafel auf mit historischen Fotos von Sintis vor den 1937 erstellten Baracken. Der Vermesser Michael Polak hält einen alten Plan in der Hand, den nur er entziffern kann. Hier muss das erste Lager gewesen sein.

Sinti aus dem heutigen Ummenwinkel sind gekommen und eine kleine Gruppe Ravensburger Bürger, die sich für Erinnerungskultur engagieren. „Es ist unsere Geschichte. Hier sind Verbrechen geschehen, die wir als dritte Generation in uns tragen“, beginnt Nathalie Reinhardt eine Diskussion über die noch ganz offene Idee, den zugewachsenen Ort, „an dem Biografien über Jahrzehnte zerstört worden sind“, in Erinnerung zu bringen.

Ein Mahnmal für die Sinti gehört in die Stadt. Nathalie Reinhardt

„Wir wollen keinen Opfertourismus unweit unseres heutigen Lebensraums Ummenwinkel. Ein Mahnmal für die Sinti gehört in die Stadt.“ Wo sich ja eines an St. Jodok befindet. Verständlich, meint Andreas Knitz, „nur hat auch die Stadtgesellschaft das Recht und die Pflicht, genau hinzusehen auf die Vergangenheit“. Was bedeuten soll, auch an den Orten von Verbrechen, die in Gefahr sind, vergessen zu werden.

Eine viel zu seltene Art des Erinnerns beginnt an diesem regnerischen, kalten Nachmittag. Sind Gedenkstätten, Mahnmale zu oft „gutgemeint“, aber ohne oder mit zu wenig Teilhabe der Betroffenen oder ihrer Nachkommen geplant und errichtet worden? „Wir wollen aber keine Namen. Ein Stein oder was Ähnliches, das würde reichen“, sagt Franz Reinhardt, der im „Zigeunerlager“ geboren wurde.

Wir wurden immer belogen. Franz Reinhardt

„Die Mutter hat die Wäsche in der Schussen gewaschen, das Wasser holten wir mit einer Pumpe aus einem Brunnen.“ Mit den Sinti, das wird in sehr intensiven Gesprächen deutlich, wurde zu oft zu wenig über existentielle Fragen, über ihre Bedürfnisse geredet. Wie sicher ist der Grund, auf dem sie wohnen, und sind ihre Häuschen im Ummenwinkel? Da war wohl mal die Rede von einer Genossenschaft, mal von einem Vorkaufsrecht, erinnern sich einige Sinti. Doch wer im Ummenwinkel hätte das Geld dafür? „Wir wurden immer belogen“, fügt Franz Reinhardt an. Und deshalb fordert Nathalie Reinhardt „eine partizipative Form des Gedenkens mit den Betroffenen“.

Ein erster Impuls war die Spurensuche, ein vorsichtiges Herantasten an Vorbehalte, an das „Erinnern“, das bereits zwischen der zweiten und der dritten Generation von Überlebenden des Holocausts sehr unterschiedlich sein kann. Lässt sich am Beispiel des Ummenwinkels gemeinsam gedenken? Sinti und politisch engagierte Menschen, die das Privileg haben, sich nicht an das Erlittene in ihren Familien erinnern zu müssen, sondern die erinnern wollen, weil sie glauben, dass man aus der Geschichte lernen kann.