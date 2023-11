Auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt ist dieses Jahr wie gewohnt um 20 Uhr Schluss. Danach gibt es auch keinen Glühwein und keine Waffeln mehr zu kaufen. Einige Vereine, die ihre Buden ehrenamtlich betreiben, werden von der Entscheidung enttäuscht sein. Freuen dürfen sich dagegen die Wirte in der Innenstadt.

Wie berichtet, hatten Ravensburger Vereine einen Vorstoß unternommen, über die Öffnungszeiten des Christkindlesmarktes (dieses Jahr vom 1. bis 23. Dezember) von 11 bis 20 Uhr zu diskutieren. Der Hintergrund: Es werde immer schwieriger, die Tagesschichten mit Ehrenamtlichen zu besetzen. Umgekehrt laufen die Geschäfte am Nachmittag und Abend am besten, dann kommen auch die Einnahmen zusammen, die häufig an soziale Einrichtungen in Ravensburg gehen.

Ein späterer Beginn und eine längere Öffnung käme ihnen deshalb entgegen, hatte unter anderem „Round Table“ argumentiert. In der Verwaltung hatte es auch Überlegungen in diese Richtung gegeben, schon war hinter den Kulissen recht konkret von einer Verlängerung des Betriebs zumindest am Wochenende um eine Stunde die Rede.

Umsatzstarke Stunde fehlt

Dagegen wiederum hatten Gastronomen aus der Innenstadt protestiert: Ihnen fehlt dann in ohnehin schwierigen Zeiten eine umsatzstarke Stunde am Abend, so unter anderem Jürgen Kochendörfer, seit mehr als 25 Jahren Inhaber des „Lüderitz“ am südlichen Marienplatz.

Die Wirte müssten ja schon damit leben, dass der Ravensburger Christkindlesmarkt über die Jahre immer weiter verlängert worden sei.

Eine politische Entscheidung

Jetzt ist die Kuh zumindest vorerst vom Eis. „Es gab da etwas unterschiedliche Auffassungen, aber es bleibt alles beim Alten“, sagte Ravensburgs Wirtschaftsförderer Andreas Senghas der „Schwäbischen Zeitung“. „Den Wunsch nach Verlängerung gab es schon immer mal wieder, man kann ja auch beide Seiten verstehen“, so Senghas. Letztlich sei das aber eine politische Entscheidung.

Die Verwaltung sei an die in der Marktordnung festgeschriebenen Regelungen gebunden. Und dort sind unter anderem auch die Öffnungszeiten des Christkindlesmarktes geregelt. „Ein einheitliches Bild ist uns schon auch wichtig“, so der Wirtschaftsförderer. Veränderungen wären also nur möglich, wenn der Gemeinderat eine neue Marktordnung beschließen würde.

Freuen dürfen sich die Anwohner der Weststadt: In diesem Jahr wird es wieder eine Weihnachtsbeleuchtung an den Tannen vor der Dreifaltigkeits-Kirche und am Westfriedhof geben. Im vergangenen Jahr hatte beides gefehlt, wie Stadtrat Rolf Engler (CDU) kritisierte.