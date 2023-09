Ravensburg

Audi angefahren und geflüchtet

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Die Polizei in Ravensburg ermittelt und sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Gartenstraße. Durch einen Unbekannten wurde ein abgestellter Audi an der Fahrzeugfront angefahren, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, so die Polizei.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 15:49 Von: sz