Viele Straßennamen erinnern in Ravensburg an ehedem staatstragende Persönlichkeiten. Aber auch an fragwürdige Menschen wie den ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg oder den Kolonialmilitaristen Carl Peters. Soll man das ändern oder zumindest künftig Personen, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzten, stärker würdigen? Dazu gibt es eine Idee.

Angesichts der zunehmend demokratiefeindlichen Entwicklungen im politischen Deutschland fordert der Ravensburger Stadtrat Ulrich Höflacher (Bürger für Ravensburg) mehr Sichtbarkeit von ehemaligen Freiheitskämpfern und Befürwortern der Demokratie im öffentlichen Raum. Zum Beispiel, indem man Straßen in der Stadt nach ihnen benennt. Änderungen von bestehenden Straßennamen befürwortet er aber nicht.

Riedlingen diskutiert über die Hindenburgstraße

Ein Blick über die Stadtgrenzen hinaus: Riedlingen diskutiert. Die 10.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Biberach will 2035 die baden-württembergische Landesgartenschau ausrichten. Bis dahin ist noch viel Zeit. Doch schon jetzt denkt die Kommune darüber nach, einer ihrer wichtigsten Zufahrten, die Hindenburgstraße, aufzuhübschen. Dabei kam erneut die Idee auf, ihr einen neuen Namen zu verpassen.

Eine Benennung nach Paul von Hindenburg erschien Bürgern wie Stadträten nicht mehr zeitgemäß, weil er als Steigbügelhalter von Adolf Hitlers Aufstieg zur Macht gilt. Der Riedlinger Gemeinderat lehnte eine Straßennamensänderung zuletzt dennoch ab. Stattdessen entschied er sich dafür, eine Erläuterungstafel an den Schildern anzubringen.

Allein in Baden-Württemberg tragen rund 150 Plätze oder Straßen den Namen Hindenburg. Zahlreiche Kommunen diskutieren seit Jahren über die Idee einer Umbenennung. Andere handelten bereits, zum Beispiel die Stadt Konstanz.

Auch in Ravensburg ist dieses Thema nicht neu. Vor allem der ehemalige Geschichtslehrer und Historiker Wilfried Krauss brachte die Hindenburgstraße in der Südstadt mehr als einmal auf die politische Tagesordnung. Mit seinem Gedanken einer Umbenennung scheiterte er. Immerhin wurde dort eine erklärende Tafel an der Kreuzung Hindenburgstraße/Lortzingstraße angebracht.

Im Rahmen der aktuellen Debatte über demokratiefeindliche Entwicklungen in der Bundesrepublik meldete sich jetzt Stadtrat Ulrich Höflacher zu Wort.

Vorschlag: Geschichte nicht reinwaschen

Er sagt: „Mein Wunsch wäre, dass wir bei der Benennung von Straßen und Plätzen unsere Freiheitskämpfer würdigen und uns nicht dafür schämen. Sonst nehmen wir den Blickwinkel der Obrigkeit ein. Ich würde aber auf Umbenennungen verzichten, denn auch Hindenburg ist Teil unserer Geschichte.“

Und unsere Vorfahren haben es für gut befunden, eine wichtige Straße nach dem General und Reichspräsidenten zu benennen. Ulrich Höflacher

„Es wäre ins Bewusstsein zu heben, weshalb. Wir können unsere Geschichte nicht verbiegen und uns eine weiße Weste überstülpen. Wem man in Ravensburg gedenken sollte, muss man sorgfältig prüfen.“

Höflacher weiter: „Die deutschen Revolutionen von 1525 und 1848 sind gescheitert und wir Deutsche neigen dazu, den Revolutionären keine Denkmäler zu errichten, sondern denjenigen, die den gemeinen Mann jahrhundertelang unterdrückten. Es gibt deshalb in Weingarten eine Bauernjörgstraße, obwohl Truchsess von Waldburg ein Bauernschlächter war.“

Erst in jüngster Zeit habe ein Umdenken begonnen, zum Beispiel durch die Benennung der Stefan-Rahl-Schule in Eschach. Aber das sei zu wenig. Man sollte, so Ulrich Höflacher, bei Straßen in neuen Baugebieten daher die Namen dieser Kämpfer für die Demokratie berücksichtigen.

Viele Straßennamen sind belastet

In Ravensburg erinnert nicht nur Paul von Hindenburg in einem Straßennamen an teilweise unrühmliche Tatsachen der deutschen Vergangenheit. Dazu gehören auch der Petersweg in der Schussensiedlung. Dieser wurde benannt nach dem Kolonialmilitaristen Carl Peters, der zu Zeiten des Kaiserreichs in Ostafrika sein Unwesen trieb.

Über ihn schrieb das sozialdemokratische Parteiorgan „Vorwärts“ einmal, er sei ein „grimmiger Arier, der alle Juden vertilgen will und in Ermangelung von Juden drüben in Afrika Neger totschießt wie Spatzen und zum Vergnügen Negermädchen aufhängt, nachdem sie seinen Lüsten gedient“.

Hinzu kommen in Ravensburg einige Straßennamen, die nach Jagdfliegern benannt wurden, die sich durch große Verdienste (viele Abschüsse) auszeichneten. Man könnte diese Liste weiter verlängern. In der Weststadt zum Beispiel ist eine große Straße nach dem hochgeehrten Ravensburger Kammersänger Karl Erb benannt - trotz seiner fragwürdigen NS-Vergangenheit.