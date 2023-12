Der 16. Ravensburger Weihnachtscircus präsentiert dieses Jahr die Faszination seines Ursprungs: „Klassischer Zirkus auf höchstem Niveau“ lautet das Motto der komplett neu konzipierten Show von Zirkusdirektor Elmar Kretz, die vom 23. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 im Ravensburger Palastzelt auf dem Freigeländer der Oberschwabenhalle zu sehen ist. Pferde, Artisten, Clowns und ein ganzes Live-Orchester stehen in den Startlöchern.

Mit dabei ist laut Pressemitteilung von Elmar Kretz das größte Spektakel, das internationale Manegen zu bieten haben: das Todesrad. Der Zirkusdirektor zeigt sich mehr als stolz, die Besten ihres Fachs für den Weihnachtscircus in Ravensburg unter Vertrag bekommen zu haben. So sorgen laut Ankündigung auch Los Diegos aus Kolumbien mit ihren gefährlichen Nummern weltweit für prickelnde Adrenalin-Schübe. „Die beiden Ausnahmeartisten arbeiten an der Grenze des Möglichen und Riskierbaren“, so Kretz.

Lieber lustig auf dem Teppich

Der berühmte Schweizer Clown André bleibt dagegen lieber lustig auf dem Teppich: Mit seinen Späßen sorgt er für Lacher und Leichtigkeit beim Publikum. „Das gehört für mich einfach dazu“, sagt Kretz. „Eine unbeschwerte Heiterkeit, live inszeniert.“ So viel Humor wirke im Zirkuszelt ansteckend - und befreie.

Pferdetrainer Elmar Kretz selbst präsentiert im klassischen Frack die edelsten Hengste aus seinem eigenen Showpferdestall. Araber, Andalusier und Lipizzaner zeigen unter den lautlosen Kommandos des Direktors die älteste Kunst der Manege: die Freiheitsdressur. Wie von Zauberhand reagieren die Pferde mit wehenden Mähnen auf kaum sichtbare Bewegungen mit Lektionen der hohen Schule.

Die legendäre siebenköpfige Pyramide

Nervenkitzel verspricht dagegen das siebenköpfige Team Los Ortis aus Südamerika: In zehn Metern Höhe wagen sich Artisten aus Kolumbien in spektakulären Formationen über ein federndes Drahtseil. Nach ihrer Tournee in den USA und in Dänemark sind diese Artisten mit sensationellen Höhepunkten und der legendären siebenköpfigen Pyramide auf dem Hochseil im Ravensburger Palastzelt zu Gast. „Die beste Truppe ihrer Sparte“, ist Elmar Kretz überzeugt und freut sich schon selbst das gelungene Engagement.

Soviel Adrenalin im Blut braucht ein Ventil. Dafür sorgt die wahrscheinlich eleganteste Handstand-Darbietung von Armando Liazeed aus Kuba. Bei dem Nachwuchstalent Armando stehe die Welt laut Programmankündigung Kopf: egal ob Handstand oder Kopfstand, der junge Kolumbianer zeigt, was alles mit den Füßen in der Luft möglich ist. Mal zweihändig, mal einhändig und balanciert - nur auf dem Kopf gestützt - einen Barren entlang.

Begeisterung am Vertikalnetz

Außerdem im Programm: ein romantischer Reitakt, der Gänsehaut verspricht, eine atemberaubend-schnelle Quick-Change-Show und eine der besten Netzartistinnen weltweit: Andrea Navratilova begeistert das Publikum am Vertikalnetz mit einer innovativen Luftdarbietung. Dazu - wie es sich für einen richtigen klassischen Zirkus gehöre: Stehendreiterei mit den Donnerts aus Ungarn. „Das ganze Team kann es kaum erwarten, seine spektakuläre Show zu zeigen“, verrät Elmar Kretz die Stimmung unter den Zirkusleuten hinter den Kulissen.

„Nach dem riesigen Erfolg im letzten Winter, sind die Artisten, die Tiere und das ganze Personal maximal motiviert“, verspricht Kretz. Ihr Ziel: an die gute, alte Zirkuswelt erinnern. „In der es nach Popcorn und Sägemehl roch. In der ein Live-Orchester über einem roten Samtvorhang eine zauberhafte und unvergleichliche Atmosphäre schaffte. In der das Publikum einfach Platz nimmt, abschaltet und genießt.“

Die Premierenvorstellung des 16. Ravensburger Weihnachtscircus’ am Samstag, 23. Dezember, um 15 Uhr ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen sind am 23. Dezember um 19 Uhr sowie von Montag, 25. Dezember, bis Samstag, 6. Januar, täglich um 15 und 19 Uhr, und am letzten Veranstaltungstag, Sonntag, 7. Januar, um 11 und 15 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich online unter www.winter-circus.de oder ab 23. Dezember jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Zirkuskasse in Ravensburg. Aufgrund der großen Nachfrage, wird der Kauf online, also vorab dringend empfohlen.