Für politischen Extremismus ist hierzulande kein Platz. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen einstehen für unsere Freiheit und täglich dafür kämpfen. So oder so ähnlich hört man in diesen Tagen Politikerworte, in Bezug auf internationale Krisen, aber auch auf unangenehme Entwicklungen in unserer Region.

Ermutigungen reichen nicht

Diese Aussagen sind zweifelsohne gut gemeint. Doch reichen Aufforderungen und Ermutigungen, wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung sie zwar gutheißt, aber sie mehr oder weniger achselzuckend hinnimmt und stattdessen lieber den Rasen mäht? Wenn eine Solidaritäts-Fahne für den Terror gegen Israel vor dem Weingartener Rathaus wenige Tage nach dem Aufziehen abgerissen wird? Wenn Schmierereien an Wänden ein freies Palästina verlangen, sich aber immer weniger Menschen für die Geflüchteten aus der Ukraine interessieren?

Dennoch gibt es Menschen, die ihre Freizeit nicht nur bei Tischtennis und Amateurtheater verbringen (alles löblich), sondern sich darüber hinaus politisch engagieren. Der Dank dafür ist leider oftmals gering. Sie müssen sich mehr Anfeindungen stellen, sogar auf der Insel der Seligen, im Schussental. Dabei geht es häufig nicht um ihre inhaltlichen Positionen, sondern um die Tatsache, dass sie bei einem Spiel mitmachen, dass sich Demokratie nennt.

Hetze auf dem flachen Land

In Ravensburg leben Kommunalpolitiker bisher sicher. Die Frage ist aber, wie lange es dauert, bis sich der zunehmende Hass und die Hetze auf politisch Aktive auf dem flachen Land oder im hügeligen Oberschwaben ausbreitet ‐ und wie man das verhindern kann.

Dass das Land Baden-Württemberg das Kommunalwahlrecht ändert, um persönliche Belange von Kandidatinnen und Kandidaten besser zu schützen, ist eine gute Idee. Auf der anderen Seite aber auch ein Armutszeugnis für den Zustand unserer Demokratie. Die Polizei im Land und in Ravensburg legt jetzt ebenfalls nach und bietet Kommunalpolitikern Tipps, um sich, ihre Familie, ihr Haus, ihr Auto vor Übergriffen zu schützen. Man schüttelt den Kopf, dass solche Programme und Initiativen überhaupt notwendig sind.

Demokratie ist nicht selbstverständlich

Jeder verbale oder andere Übergriff auf einen Kandidaten oder Mandatsträger ist einer zu viel. Und da wiederholen sie sich wieder, die vermeintlich hohlen Politikerworte, die bei näherer Betrachtung doch gar nicht so dumm sind. Dass Demokratie und unsere Freiheitsrechte nicht selbstverständlich sind, daran sollte man sich immer erinnern. Sogar beim Rasen mähen.