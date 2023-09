Kinder werden zur Prostitution gezwungen oder landen unrechtmäßig in Gefängniszellen: Das ist Realität auf den Philippinen. Ein Kinderhaus der Stiftung Preda rettet solche Kinder aus unhaltbaren Zuständen und hilft ihnen wieder auf. Seit Jahren unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ mit einer Spendenaktion diese Arbeit.

Nun kommt eine Theatergruppe von den Philippinen in die Ravensburger Zehntscheuer und führt dort ein Musical–Drama auf, das von den Träumen und Traumata dieser Kinder erzählt. Das Publikum soll die Vorstellung nicht genießen, wie man es sonst im Theater gewöhnt sei, sagen die Macher.

Stiftung befreit Kinder aus dem Gefängnis

„Once We Had A Dream“ (Deutsch: Wir hatten einmal einen Traum) heißt das Stück, das am 19. September aufgeführt wird. Jugendliche von den Philippinen haben es schon vor gut 20 Jahren geschrieben. Inhaltlich ist es trotzdem noch nicht überholt. Kinder auf den Philippinen sind auch heute von Ausbeutung und Armut bedroht, wie der Pressesprecher der Ravensburger Fair–Handels–Genossenschaft Weltpartner, Lukas Nöth, sagt.

Die Kinderhilfsorganisation Preda befreit sie aus solchen Verhältnissen. Weltpartner unterstützt die Stiftung dabei. Außerdem spenden die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ jedes Jahr in der Weihnachtszeit bei einer großangelegten Spendenaktion Geld für soziale Projekte. Davon geht auch Geld an Preda.

Beklemmende Stimmung im Theater angekündigt

Einige Schauspieler und Schauspielerinnen der Gruppe, die in Ravensburg auftritt, seien selbst in den Preda–Häusern therapiert worden, sagt Nöth. Ihr Stück habe es in sich. „Das ist keine leichte Kost, da wird eine beklemmende Atmosphäre hergestellt“, kündigt er an. In einer Broschüre zum Stück schreibt auch der Vorstand der Stiftung in einem Grußwort: „Bei klassischen Theatervorstellungen wird dem Publikum vor Beginn gesagt: ,Genießen Sie die Show.’ Wir möchten Ihnen stattdessen folgendes mitgeben: ,Genießen Sie die Show nicht, sondern lassen Sie sich von ihr bewegen.’“

Bei der Genossenschaft Weltpartner finde man es toll, dass die jungen Schauspieler mit dem Stück auf Themen aufmerksam machen, die auch den Anbieter von fair gehandelter Ware beschäftigt. Nöth sagt, dass die Themen „durch unseren Konsum mit uns allen verbunden“ sind.

Weltpartner will wirtschaftliche Perspektive bieten

Zu den Ursachen für die Gefahren, denen philippinische Kinder ausgesetzt seien, gehöre die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit der Landbevölkerung. Dagegen wende sich Weltpartner, indem die Genossenschaft Mangos und aus Mangos hergestellte Produkte von den Philippinen zu nach eigenen Angaben fairen Preisen kauft und vermarktet. Diese Handelsbeziehung spielt auch eine Rolle im Musiktheater.

2018 war die Theatergruppe schon einmal in Ravensburg. Die Tour organisiert der Preda–Freundeskreis in Deutschland, der von jungen Menschen gegründet wurde, die als Freiwillige zeitweise bei Preda mitgearbeitet haben. Das Stück wird auch auf den Philippinen gezeigt, um dort die Zuschauer für die Probleme von Kindern zu sensibilisieren, erklärt Nöth. Auf der Deutschlandtournee werden die Text auf Deutsch vorgetragen.

Die Aufführung des einstündigen Musical-Dramas „Once We Had A Dream“ findet am Dienstag, 19. September, um 20 Uhr, in der Ravensburger Zehntscheuer statt.

Das Stück wird für Zuschauer ab 15 Jahren empfohlen. Tickets kann man im Weltladen in Ravensburg kaufen oder online über die Internetseite der Zehntscheuer www.zehntscheuer-ravensburg.de