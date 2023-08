Die auf fünf Jahre angelegte umfassende Sanierung der Weißenauer Klosterkirche St. Peter und Paul, die im Oktober vergangenen Jahres begann und bis 2027 abgeschlossen werden soll, hat das Meisterwerk des berühmten Vorarlberger Baumeisters Franz Beer wieder stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Dazu die Nachricht, dass der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst das Gotteshaus zum Münster erhebt, und im kommenden Jahr das 300–jährige Bestehen der 1724 geweihten Kirche gefeiert wird. Für eine ansehnliche Zahl Interessierter waren das Gründe genug, um an einer Führung mit Stadtrat und Kloster–Fachmann Ulrich Höflacher teilzunehmen.

Enorme Schulden in 20 Jahren getilgt

Höflacher wartete mit einer Fülle von Informationen auf. So erfuhren die Teilnehmenden, dass die Kirche, für die jetzt fünf Sanierungsjahre veranschlagt sind, einst in sieben Jahren vollendet wurde, dazu ein Großteil des Konventbaues.

Die Leute haben damals Ungeheures geleistet, bescheinigte der Redner den Erbauern.

Bis zu 16 Stunden schufteten die Altvorderen auf der Baustelle. Die Finanzierung war schwierig. Abt Leopold Mauch musste Schulden machen, um das Vorhaben zu verwirklichen. Sein Gottvertrauen muss groß gewesen sein. Als Retter in der klösterlichen Finanznot erwies sich sein Nachfolger Abt Antonius Unold, laut Ulrich Höflacher ein Finanzgenie, dem es gelang, die enormen Schulden in 20 Jahren zu tilgen.

Neugierig warfen die Gäste einen Blick in ein großes Loch im Bereich des abgesperrten Chores, der 100 Jahre älter ist als die übrige Kirche und jetzt samt der Sakristei, der Westfassade und des Nordturmes als erster von drei Bereichen saniert wird. Wo jetzt das Loch klafft, befand sich früher die Chororgel. 1840 verschenkte sie der württembergische König an die Gemeinde Obereisenbach, die zum Kloster gehört hatte und über kein Instrument verfügte. Nur noch Reste sind davon erhalten.

Die Kirche steht auf einer Kiesbank

Wie schon die Fachleute des staatlichen Amtes für Vermögen und Bau in Ravensburg, so bestätigte auch Ulrich Höflacher, dass die nach dem Vorarlberger Münsterbauschema errichtete Weißenauer Klosterkirche sich durch eine außergewöhnliche, raffinierte Architektur auszeichnet, die viel interessanter sei als die der viel größeren Basilika in Weingarten. Die Türme in Weißenau, so Höflacher, seien deshalb so filigran ausgeführt worden, weil der Untergrund schlecht ist. Die Kirche steht auf einer Kiesbank.

Als er auf die Heilig–Blut–Reliquie zu sprechen kam, legte der Redner der Zuhörerschaft die Lektüre der Novelle „Mein Jenseits“ des kürzlich verstorbenen Schriftstellers Martin Walser ans Herz. Walser habe sich in Weißenau bestens ausgekannt, die Novelle spielt in Weißenau. „Pflichtlektüre für Oberschwaben“ lautete das Urteil. Bei der mindestens 1000 Jahre alten Reliquie, so referierte Höflacher aktuelle Forschungsergebnisse, handele es sich um eine islamische Arbeit aus Bagdad oder Kairo. Er warf die Frage auf, ob der Staufer–Kaiser Friedrich II. die Reliquie gestiftet haben könnte, die König Rudolf von Habsburg dem Kloster geschenkt haben soll. Ohne Glauben, so gab Höflacher zu bedenken, ergebe der Reliquienkult keinen Sinn.

Kein Satteldach nach historischem Vorbild

Am Ende der Führung, vor der Kirche, bedauerte er einmal mehr, dass der südliche Arkadenbau gegenüber beim Einbau der Wohnungen nicht wieder mit einem Satteldach nach historischem Vorbild versehen worden ist. Und was das Fasshaus betrifft, das älteste noch erhaltene Gebäude im Klosterbezirk, wo die Mönche einst bis zu 100.000 Liter Wein lagerten, so bedauerte er, dass die katholische Kirchengemeinde als Eigentümerin dafür „nichts“ tut. Im Hinblick auf das Kirchenjubiläum im nächsten Jahr gehöre das uralte Gebäude gerichtet.