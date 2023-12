„Asha Niketan“ bedeutet auf Hindi „Heim der Hoffnung“. Genau das möchte die Arche im indischen Chennai auch sein. Unterstützt wird Asha Niketan durch die Arche in Ravensburg. Diese steht unter der Schirmherrschaft des Caritas-Verbandes und führt seit Jahren eine Beziehung zur Arche in Chennai, initiiert durch Erika Eichwald.

Auch in diesem Jahr unterstützt die SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ die Menschen vor Ort. Dabei bietet Asha Niketan 16 Menschen mit Behinderung ein Zuhause. Zusammen leben sie mit Betreuern, die sie im Alltag unterstützen. Doch erneut wird die Hoffnung der Arche durch Überschwemmungen getrübt. Wieder steht alles unter Wasser. Und wieder müssen Wasserschäden beseitigt werden. Dabei wurden erst 2020, nach dem letzten Hochwasser, notdürftig Schäden behoben.

Ein Vermächtnis der Liebe

Die über 80-jährige ehrenamtlich engagierte Weingartenerin Erika Eichwald wurde 1992 zur Mitbegründerin der Arche in Ravensburg. „Meine Tochter hatte mir von einer Arche in Großbritannien erzählt und mich damit inspiriert“, erzählt sie Schwäbische.de. Während ihrer Reisen rund um den Globus lernte Eichwald auch die Arche in Chennai kennen und festigte in ihren zwölf Jahren als erste Vorsitzende des Vereins in Ravensburg die Partnerbeziehung zur Arche Asha Niketan. Heute leben dort 16 körperlich und geistig Behinderte in ärmlichsten Verhältnissen in drei Gebäuden und einer Werkstatt. Als Verein auf Spenden angewiesen und weder von der Kommune noch vom Land gefördert, lebt die indische Arche am absoluten Existenzminimum.

Kurz nach dem Tod ihres Mannes, der sich mit ihr für die Arche stark gemacht hatte, gründete Eichwald vor über zehn Jahren den Karl-und-Erika-Eichwald-Stiftungsfonds. Bis heute sammelt die Weingartenerin unermüdlich Spendengelder, um die Arche in Chennai unterstützen zu können.

Mit den zusätzlichen Spenden aus „Helfen bringt Freude“ konnten in den vergangenen Jahren so auch neue Möbel, Nahrungsmittel, Strom und die Betreuer mitfinanziert werden. Auch die hauseigene Werkstatt der Arche Asha Niketan wurde mit neuen Utensilien ausgestattet. So können die Bewohner eigene Postkarten drucken, Kerzen ziehen und Taschen bemalen, um sie nach der Fertigstellung zu verkaufen und damit weitere Einnahmen für die Arche zu generieren. Doch diese Einnahmen reichen nicht aus, um die teilweise immer noch vorhanden Schäden der Hochwasser zu beseitigen.

Rückblick

Nach dem Tsunami 2005, dem verheerenden Hochwasser 2015 und wieder 2020 waren furchtbare Folgeschäden zu beklagen. Vor allem beim Hochwasser 2015. Damals stand das Wasser knietief in allen drei Gebäuden, erinnert sich Erika Eichwald. Neben Einrichtungsgegenständen zerstörte das Wasser auch die Haustechnik. Die Schäden von damals konnten nur notdürftig behoben werden. Und auch jetzt in 2023 treten erneut Wassermassen über die Ufer der anliegenden Flüsse.

Grund für den Wasseranstieg ist auch das Wetterphänomen El Niño, dass alle zwei bis sieben Jahre im Pazifik auf. Dabei wird durch Veränderungen von Luft- und Meeresströmungen das Wetter beeinflusst. Im südlichen Afrika oder auch im Osten Australiens führt das Phänomen zu extremer Trockenheit und Dürre. An der Westküste Südamerikas und Ostafrika steigt hingegen der Niederschlag überdurchschnittlich an. Dieser Anstieg ist teilweise auch in den Wasserständen der südindischen Gewässer zu verzeichnen. Das letzte El-Niño-Ereignis war 2015/2016.

Zusammenhalt der Religionen

Damals, so erzählt es Erika Eichwald, haben alle Menschen vor Ort zusammengehalten und mit angepackt.

Egal aus welcher Religion, jeder hat geholfen, wo es nur ging. Erika Eichwald

So erzählt sie, dass Muslime schwere Kanister mit sauberem Wasser auf den Köpfen zur Arche brachten. Hindus transportieren frischen Reis durch die Fluten und Studenten der Jesuiten-Hochschule teilten ihr Gemüse. „Es war ein unglaubliches Gefühl der Nächstenliebe.“

Erika Eichwald hofft, dass sich auch in Zukunft Menschen finden, die anderen Menschen helfen wollen, egal welcher Herkunft und Religion, ob mit oder ohne Behinderung. Denn in vielen Teilen Indiens erfahren Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung Ausgrenzung. Oftmals nehmen die Menschen eine Behinderung als Strafe für schlechtes Karma im vorherigen Leben wahr. Doch die Arche in Chennai lebt nur nach einem Bild: Das jeder Mensch auf seine eigene Weise einzigartig und damit auch perfekt ist.