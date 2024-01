Zehntausende Fasnetsbegeisterte mit und ohne Häs werden dieser Tage in Weingarten erwartet. Überall dreht sich in der Stadt die Welt um das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte.

Überall? Nein! Denn die Weingartner Linse leistet kulturellen Widerstand und will einen Ort bieten, an dem diejenigen ein Angebot finden, die dem närrischen Treiben so gar nichts abgewinnen können.

Zehntausend Narren besetzen Weingarten am Wochenende. Doch es gibt einen Ort in der Stadt, der wie ein uns bekanntes gallisches Dorf Widerstand leistet. Zu ihm können Fasnetsmuffel fliehen ... (Foto: Rainer Weishaupt )

Karikaturist Rainer Weishaupt und die Redaktionsmitglieder der SZ Ravensburg haben sich überlegt, wie sich die Linse die Narren vom Leib halten könnte.